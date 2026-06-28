ワールドカップ北中米大会

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、米アトランタでグループK第3節のウズベキスタン―コンゴ民主共和国戦が行われ、3-1でコンゴ民主共和国が勝利。この結果、決勝トーナメント（T）進出の可能性を残していた韓国の、2大会ぶり1次リーグ敗退が決定した。結果を見守った韓国ファンからは、ネット上で失望の声が続出した。

先制したのはウズベキスタン。前半10分にショムロドフが芸術的なループシュートを決め、歓喜した。しかしコンゴは後半23分、エースのウィッサがPK獲得。自ら冷静に決めて同点とした。さらに同33分、マイェレが一瞬のスキをついて決勝弾。アディショナルタイムに入ってからもウィッサがゴールを決めた。

A組で1勝2敗、勝ち点3の3位だった韓国は、決勝トーナメント（T）進出のためにはこの試合が引き分けに終わるか、ウズベキスタンが5点差以内の勝利を収めることが絶対条件だった。ソン・フンミンら世界的スターも擁する中での敗退で、X上では韓国のファンが嘆きの声を上げている。

「韓国サッカーが敗退したって？ うちの国、ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェがいる国じゃなかったの？ 何の話？」

「今回のワールドカップ、ほんとうにがっかりだよ」

「うちの国のサッカー、ただただ呆れるわ 一生懸命やって自力で上がらなきゃ」

「ワールドスターたちが集まる韓国サッカー代表チームが奈落に叩き落とされた」

韓国ではホン・ミョンボ監督への批判が強まっているが「どこから直せばいいのか分からない。ただ監督の問題で終わる話じゃないよ。韓国サッカー全体が問題なんだよ」と構造的な問題を指摘する声もあった。



（THE ANSWER編集部）