Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

シャオミは、電気シェーバー「Xiaomi シェーバー S200」を10％オフの2,780円（税込）で販売しています。

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肌に触れるだけで自動でオン！ 持ち運びに特化したスマートな高機能シェーバー

↑シャオミの「Xiaomi シェーバー S200」

Xiaomi シェーバー S200は、手のひらに収まるコンパクトなサイズ感が特徴のポータブル電動シェーバー。鞄のスペースを取らないため、出張や旅行、外出先での身だしなみケア用として大活躍します。

シェーバーヘッド中央には、「スマートセンサー」を搭載。肌を検知して触れるだけで自動的にモーターが作動し、肌から離れると自動で停止する機能を備えています。また、顔に密着する「デュアルトラック曲面フォイル」や、毎分8,000回転のミニモーターを採用しており、コンパクトながらスピーディーで滑らかな剃り心地を実現しています。

さらに、Type-C充電に対応しており、フル充電で約60分の連続使用が可能。IPX7の完全防水設計により、お風呂でのウェットシェービングはもちろん、本体の丸洗いも簡単に行えます。着脱が簡単なマグネット式シェーバーヘッドを採用しているため、お手入れのしやすさも魅力です。

日常のサブ機や、旅行・出張のお供に最適な一台。お買い得なタイムセールのこの機会に、ぜひチェックしてください！

旅行や出張にぴったりの電気シェーバーがオトク！

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