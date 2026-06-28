「我が輩は亀山真依である」

【写真を見る】「個性はひねり出そうとした時点で逃げていく」熊本のホテルに誕生した"夏目パージアム"で、AIの夏目漱石にアナウンサーが人生相談（？）

そう堂々と自己紹介をして中継をスタートさせたRKK熊本放送の亀山真依アナウンサー、見るからに楽しそうです。

今年は、文豪・夏目漱石が熊本に来て130年の節目の年。それを記念して、漱石が住んでいたとされる場所（ホテルタラク内）に、新たな展示施設『夏目パージアム』がオープンしました。

※「NEWS ゲツキン」2026年6月19日放送

「パージアム」ってなんですか？

パージアムとは、「パーソナリティー（人柄）」と「ミュージアム（博物館）」を組み合わせた造語です。ここでは、漱石の知られざる一面を知ることができます。

大の甘党、月に4瓶のジャム

最初に目に飛び込んで来たのは、丸い木のテーブルの上に積まれた赤いジャムの瓶、その数なんと4本。

亀山アナ「夏目漱石は大の甘党だったそうで、これは漱石が1か月に食べていたとされるジャムの量。かなり多いですよね」

しかも、スプーンで直接ペロリとそのまま口に運んでいたというのですから、それだけ甘いものが好きだったのでしょうね。

ひげはおしゃれの一部だった

漱石といえば、あの特徴的なひげ。施設内にはひげがどのように変化していったかを、時系列で追った展示もあります。

亀山アナ「ひげがどうやって変わっていったのかを、展示のひげを触りながら知ることができます」

漱石はおしゃれに敏感だったそうで、ひげもその一環でした。

画家としての一面も！？

夏目漱石と言えば『吾輩は猫である』が有名ですが、初版の表紙、ご存じでしょうか。

こちらでは、120年前に出た初版のレプリカが展示されています。

亀山アナ「表紙に描かれた猫、マッチョで私からすると不気味な感じもしますが、実はこれ、夏目漱石が表紙から挿絵まで、こだわって手がけたそうです」

このパージアムを作った佐藤さんに詳しいお話を聞きました。

ホテルタウ熊本 佐藤達郎社長「漱石はイギリス留学から帰国したあとに独学で絵を始めて、自身の小説の装丁や挿絵に生かしています」

文豪という一面の向こうに、アーティストとしての顔もありました。

漱石に会いたくば、「木曜会へ」？

壁に大きく記されたこの言葉が、展示室の一角で目を引きます。

漱石に会いたくば、「木曜会へ」

佐藤社長「「木曜会」とは、漱石を慕う人達があまりにも多く訪れ過ぎて、仕事の時間が取れなくなったことから、毎週木曜日の午後3時から、漱石に会うことができる場として設けられたサロンのようなものです」

亀山アナ「ひっきりなしに人が来るほど、人望の厚い方だったんですね」

そんな漱石と話せる場所がここにありました。

亀山アナが漱石に本音相談

施設の奥には、小さな部屋があります。そこに佇んでいるのが『AI 夏目漱石』です。

佐藤社長「漱石が書いた手紙や書簡、エッセイなど、約300冊分のテキストを、AIに学習させることで生まれた、漱石を再現したものです」

色々な話を聞いてくれるということで、亀山アナが、思いきって本音で相談しました。

亀山アナ「アナウンサーとして活動しているんですが、もう少し個性を出すためにはどうしたらいいですか」

少しの間を置いて、AI漱石はこう答えました。

AI 夏目漱石「個性というものは、ひねり出そうとした時点でどこか逃げていくものです。人前で声を使うお仕事なら、まずは自分がどんな言葉に心を動かされるのかを見極めるほうが早道だと思います。好きな語り口やくせを押し殺さず、ちょっと残しておけば、やがて声の底に にじみ出るはずです。今のご自分を少し観察してみるとよろしい」

亀山アナ「ちょっと浅はかでした。内面から見つめ直します。皆さんもぜひ、AI夏目漱石に質問してみてはいかがでしょうか」