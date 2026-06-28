腎臓の悪い人が受ける透析療法で、いま注目されているのが在宅透析だ。だが透析を受ける患者さんのうち在宅での血液透析を選択する割合はごくわずかでしかない。専門家に在宅透析の課題と、それを解決する最新の在宅透析技術を聞いた。

【困難な在宅での血液透析――大量の水が必要】

現状では透析療法を受けるほとんどの患者さんは医療機関で通院治療を受けており、在宅血液透析を行っている患者さんは日本で１０００人もいない。自宅で血液透析を受けるのは現状でかなりハードルが高いからだ。

在宅で血液透析を受けるためには透析装置を自宅に設置しなければならない。この装置が従来のものはかなり大きく、大掛かりな工事が必要だ。

医療機関にある血液透析装置を見ると分かるのだが、装置は高さが１メートルほどあって、それなりの大きさであるうえ、透析剤を混ぜるのに大量の奇麗な水を必要とするため、給水管や排水管の工事が必要だ。

このため装置を自宅に設置するのは簡単ではない。もちろん、それなりの費用がかかるうえ、管の洗浄などメンテナンスに大変な手間がかかる。使用する水道料金もバカにならない額になる。

また在宅透析には医療機関の側にも負担が生じる。在宅血液透析を希望する患者さんに対し、透析装置を利用するためのトレーニングを実施したり、装置の搬入のために医療機関職員が立ち会ったりする必要がある。場合によっては装置のトラブルなどで緊急対応が必要になるかもしれない。

だが、そうした課題を解決する、自宅でも血液透析が可能な水道配管工事不要の透析装置が開発されている。

【透析液を再利用し、大量の水が不要な技術】

「透析液の再循環技術を研究し、大量の水を使わない小型の血液透析装置を開発しました。電源コンセントにつなぐだけで自宅での治療が可能になる透析装置です」と、開発したフィジオロガス・テクノロジーズ（神奈川県相模原市）の宮脇一嘉社長は胸を張る。

同社の小型血液透析装置は装置の大きさはコンパクトで４０センチ四方。必要な透析液を患者さんの体液からつくり、このコンパクトな装置の中で循環して透析するため水を使わない。このため配管工事も不要だという。

技術的なカギは透析液再循環システムである。それによって透析液を再利用することが可能になり、大量の水を必要としなくなった。透析装置は小型化し、給水・排水管工事も不要になった。

また設置も使い方も簡単で、患者さん自身が電気回路接続するだけで利用でき、日常のメンテナンスも不要だ。このため医療機関の負担も少なく、自宅で血液透析治療を受けるのが従来よりはるかに容易になる。

現在、同社では治験機を製作中で５年後の製品発売を予定している。発売後は病院やクリニックなど医療機関に販売された装置が医療機関から患者さんにレンタルされる形になる。装置の価格は未定だが、保険適用される範囲内に設定し、患者さんの実質的負担はゼロになることが予定されている。やがて在宅透析は現在よりもっと身近なものになるのだ。