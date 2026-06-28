猫を保護したあとにやること3選

1.猫の周囲を確認する

猫を見つけても、すぐに保護するのではなく、まず周囲の状況を確認することが大切です。特に子猫の場合は、近くに母猫がいる可能性があります。一見すると一匹で取り残されているように見えても、実は母猫が少し離れた場所から見守っているケースも少なくありません。

また、人の匂いが強くつくことで母猫が警戒するともいわれているため、まずは少し距離を取って様子を見るのがおすすめです。もし母猫が現れた場合は、無理に保護せず親子を見守る選択も大切でしょう。

2.本当に野良猫か確認

保護した猫は、まず野良猫ではなく迷い猫の可能性を考えることが大切です。飼い主さんが必死に探しているケースもあり、迷い猫は遺失物法の対象となるため確認や届け出が必要になる場合があります。

また、耳が桜の花びらのようにV字にカットされている場合は、不妊手術済みの「さくらねこ」である可能性があります。右耳はオス、左耳はメスとされることがありますが、団体によって違ったり、ケガとの見分けが難しいこともあるため、最終的には動物病院で確認してもらうと安心です。

3.病院へ連れて行く

猫を保護したら、できるだけ早く動物病院で診てもらいましょう。健康チェックでは、ケガの有無や感染症、ノミ・ダニ、お腹の虫の確認に加え、避妊去勢やマイクロチップの有無も重要です。

特に人慣れしている猫は、外に出入りしている飼い猫の可能性もあります。近年はマイクロチップを装着している猫も増えているため、必ず確認してもらうと安心です。

注意すべきポイント

猫を保護する際は、毛布やタオルで包むと落ち着かせやすくなります。ただし、怖がった猫は噛んだり引っかいたりすることもあるため無理は禁物。捕獲が難しい場合は、動物病院や保護団体へ相談し、防護できる服装で安全を優先しながら対応しましょう。

急にお風呂に入れない

元野良猫はお風呂やシャンプーに慣れておらず、大きなストレスになることがあります。汚れが気になっても、慣れるまでは無理に洗わず様子を見るのがおすすめ。なお、ノミやダニはシャンプーだけでは防ぎきれないため、動物病院で処方された駆除薬を使用しましょう。

最後まで責任を持つ

保護した猫は、里親や飼い主が見つからなければ最後まで責任を持って飼育する必要があります。元気になったからと外へ戻す行為は避けましょう。猫を保護すると決めた時点で、その後の暮らしまで見据えて行動することが大切です。

必要な準備

猫を迎えたら、食事やトイレ、寝床、ケージなど生活に必要な環境を整えましょう。食事は年齢に合わせて選ぶことが大切です。ケージは将来的なことも考え、使いやすく適度なサイズを選ぶと安心でしょう。

ケージに隔離する

先住猫がいる家庭では、新しく保護した猫をすぐに対面させず、まずは別の部屋などで過ごさせることが大切です。野良生活をしていた猫は、ワクチン未接種だったり、ノミ・ダニや感染症を抱えていたりする可能性があります。十分な健康チェックや必要な処置が終わるまでは距離を保ち、先住猫への感染リスクを避けるようにしましょう。

まとめ

今回は、野良猫を保護した際に知っておきたい準備や注意点についてご紹介しました。初めて猫を迎える場合は、まず動物病院を受診し、健康チェックや必要な治療を受けながら、飼育方法について助言をもらうと安心です。

最初の準備や環境づくりは、その後の健康や暮らしにも大きく関わります。もし自宅での飼育が難しい場合は、一人で抱え込まず、動物病院や保護団体などへ相談し、猫にとってより良い選択を考えてあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)