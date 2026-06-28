「スピード」「マトリックス」などで知られる俳優のキアヌ・リーブスが、新作「LEGO ムービー」にキャスト入りすると報じられている。「トイ・ストーリー4」でタッグを組んだジョシュ・クーリー監督が手掛ける人気「LEGO ムービー」シリーズ最新作は、キアヌがオファーされているキャラクターを中心にした実写とアニメのハイブリッド映画になる見込みだとデッドラインは伝えている。



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キアヌはクーリー監督による2019年の「トイ・ストーリー4」で、デューク・カブーンの声を務めていた。



「LEGO ムービー」シリーズは2014年に第1弾が公開。2019年には続編「レゴ ムービー 2」が、2017年にはスピンオフとなる「レゴバットマン ザ・ムービー」「レゴニンジャゴー ザ・ムービー」がそれぞれ公開されていた。



一方でキアヌは川村真司監督によるストップモーション時代劇「HIDARI」でも、主人公の左甚五郎役で声優を務めることが最近明らかになっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）