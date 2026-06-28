

高松空港

高松空港は7月18日、小学生から高校生を含む家族に向けて、空港を支える様々な仕事を「見て・知って・体験できる」職業体験イベント「FUN TAK DAY」を開催します。 高松空港が職業体験を主役としたイベントを単独で開くのは初めてということです。

イベントは航空・空港業界で活躍する次世代の人材の育成を目的としたもので、全日空と日本航空、ジェトスター・ジャパンの国内線3社をはじめ、税関や航空局などが参加します。

イベントでは、普段は立ち入り禁止の管制塔に入って航空管制官から業務についてレクチャーを受けられる管制塔見学ツアーや検査機器を使った検疫・税関の仕事体験などを無料で楽しめます。(いずれも完全予約制)

このほか、有料のイベントとして、滑走路や駐機場を専用バスで巡る特別ツアーや高松上空を飛ぶ特別な遊覧飛行もあります。(いずれも完全予約制)

イベントは、高松空港の旅客ターミナルビルで7月18日の午前10時から午後4時まで開かれます。入場は無料です。

各ツアーの予約方法などは高松空港のHP(ここからはじまる旅 もっと“HAPPY”に！ - more FUN with TAK)で確認できます。