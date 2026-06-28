なんのなの丸さん（旧名nano）は、自身の実体験をもとにしたエッセイ漫画『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』をSNS上で連載中だ。（なんのさんのX：@nanoppai_jp）

【エッセイ漫画を読む】『7年間、おっぱいの自撮りで暮らしていた話』

バストの自撮り写真を有料で販売し、収入を得ることについて、"簡単に稼げる"というイメージを持っている人もいるかもしれないが、実際はその裏に地道な努力があったようだ。当時の金銭事情についてぶっちゃけてもらった。【全3回の第2回。第1回から読む】

──これまで写真集を2冊出していますよね。クラウドファンディングで600万円ほど集まったとか……。

「金額だけ聞くとすごく儲けているように感じるかもしれませんが、クラウドファンディングで集めたお金は全て制作費に注ぎ込まないといけないと思い込んでいたので、機材とか衣装とか印刷とかでほぼ全部消えました。

しかも1冊目の写真集のリターンは手書きメッセージだったので、200人近くに手紙を書きつつ、56ページフルカラーの写真集自体の作業も進めて、発送もして……。全部ひとりでやっていたので、これ時給に換算したら一体どうなるんだっていう（笑）」

──こういった活動に対して、ネット上では、「キワドい自撮りで簡単に稼げて羨ましい」のような言説もありますが、実際はすごく泥臭い努力をしているんですね。

「頭の良い人だったら、私みたいに制作費に全部使ったりせず、安価な衣装を着回すなど上手く節約しながら作品づくりをやれるんでしょうけどね。まぁでも、そういうやり方にしたって工夫が必要ですし、いろいろ心ない声も届くし、楽じゃないですよ。

『簡単に稼げる』と言ってくる人には、『じゃあやってみれば？』と返したいのが本音です」

──どんなことでもお金を稼ぐには、そのぶん苦労もつきまといますよね……。なんのさんは、バストの自撮りで約7年間収入を得ていたそうですが、写真集の売上以外だとどこから収益を得ていたんですか？

「クリエイター支援サービスに登録して有料ファンクラブを開設し、その会費を受け取っていました。今でこそ当たり前のビジネスモデルですが、当時はまだメジャーではなく、『結局は金目当てか』といった批判もありました。

でも制作にお金や時間をかけている以上、ずっと無料というのもおかしな話です。それならお金をいただいた上で、お金を支払ってくれた人をより楽しませるような仕組みを作ろうと思いました。ファンクラブを作ってみたら予想以上にしっかりとした収入になって、すごくありがたかったです」

──月収は大体どれくらいだったんでしょうか？

「ファンクラブの会費を月額3000円に設定していたんですが、開設して2か月くらいですでに"会社員時代の月収よりは少しだけ低い"程度の収入は得られたので、自撮りで食べていける手応えを感じました。

とはいえすごく収入が変動するので、今となっては、よくこんな不安定な状況で7年間もやっていられたなと感じます」

──ずっと"専業・自撮り"だったんですか？

「最後のほうだけ業務委託で映像制作の仕事を請け負ったりしていましたが、ほぼ専業でしたね。やっぱり本気で自撮りのみで収入を得ようとすると、片手間の活動だと不可能なんですよ。

ファンクラブ向けのコンテンツとして、初めは週1、慣れてきたら週3で動画をアップしていました。ある程度フォーマットは決まっているものの、私の場合、企画から撮影、編集まで全部ひとりで手がけていたので、正直かなり大変でした」

──それだけ頑張っているのに、ドール疑惑をかけられてしまったこともあったそうですね。

「そうなんです。まだ活動を始めたばかりの頃でしたが、"おじさんがドールに衣装を着せて撮影している"と疑われたことがありました。最初は私も笑っていましたが、どんどん疑惑が広がっていったので、慌てて動画を撮って人間だと証明しました。

もともと普通に日常をツイートしていたアカウントで自撮りを投稿していたので、全部おじさんのなりすましだとしたら仕込みが凝りすぎですよね（笑）」

"専業・自撮り"で生活してきたなんのさんだが、収入減やメンタルの不調に悩まされ、昨年ついに自撮りの活動から引退した。続編では、当時抱えていた葛藤について吐露する。

（第3回に続く）

◇取材・文／原田イチボ（HEW）