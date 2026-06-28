コンゴ民主共和国ががウズベキスタンに勝利したため、韓国の敗退が決定した

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月27日にグループステージ最終日を迎えた。

グループKの第3節ではコンゴ民主共和国がウズベキスタン代表に3-1で逆転勝利を収めて、勝ち点を4に伸ばした。最終的に順位は3位のままだったが、これによってコンゴは3位のなかで全体1位となり、決勝ラウンド進出が決定。一方、A組で3位だった韓国は、この時点で3位の上位8チームから外れることとなり、グループステージ敗退が確定した。

今大会、グループAに入った韓国は、開幕戦でチェコに2-1の逆転勝利を収めたが、第2節でメキシコ代表に0-1で敗れると、第3節でも南アフリカ代表に0-1で敗れて3位に転落。決勝ラウンド進出は、他のグループの結果次第となっていた。大会が進んでいくごとに、次々と他グループの3位が韓国を上回っていき、グループKの最終節が終わった段階で、3位上位チームの9位まで順位を落としてグループステージ敗退となった。（FOOTBALL ZONE編集部）