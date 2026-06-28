◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第３戦　コンゴ３―１ウズベキスタン（２７日、アトランタ競技場）

　Ａ組３位の韓国が決勝トーナメント（Ｔ）進出を逃した。Ｋ組で３位のコンゴがウズベキスタンに３―１で勝利し、コンゴの勝ち点が４に。出場チーム数の増加により、今大会は各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できる中、韓国は９番手に後退。２大会ぶりの１次リーグ（Ｌ）敗退が正式に決まった。

　韓国のメディアは怒り心頭な様子だ。韓国の現地メディア「ｘｐｏｒｔｓｎｅｗｓ」はコンゴ戦終了後、「韓国サッカー、２０２６年Ｗ杯のグループリーグ敗退が確定！…史上最悪の成績」と見出しをつけて、コンゴ戦の模様を速報。後半アディショナルタイム１分にコンゴが決めた決定的な３点目には「この時点で、韓国の勝ち抜き確率は０％に近づいた」と記した。

　韓国は初戦のチェコ戦こそ逆転勝利を収めたが、その後は波に乗れず。第２戦のメキシコ戦では空中戦で守護神とＤＦが激突し、こぼれた球から決勝点を奪われる致命的なミスで敗北すると、第３戦も格下の南アフリカに完封負け。２連敗で勝ち点３、得失点差−１で１次Ｌを終了し、志半ばで北中米の地を去ることになる。同記事では「これにより、韓国は史上最高の『楽な組』で３位という衝撃的な成績を記録し、大会を去ることとなった」と締めくくり、無念の敗退を伝えた。

◆各組３位の順位（Ｋ組第３戦終了時）

　位　チーム　　　勝点　得失差

〈１〉コンゴ　　　　　４　＋１

〈２〉スウェーデン　　４　　０

〈３〉ガーナ　　　　　４　　０

〈４〉エクアドル　　　４　　０

〈５〉ボスニアＨ　　　４　−１

〈６〉パラグアイ　　　４　−２

〈７〉セネガル　　　　３　＋２

〈８〉イラン　　　　　３　　０

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〈９〉韓　　　国　　３　−１

〈１０〉※アルジェリア３　−２

〈１１〉スコットランド３　−３

〈１２〉ウルグアイ　　２　ー１

※は２試合のみ