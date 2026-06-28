◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第３戦 コンゴ３―１ウズベキスタン（２７日、アトランタ競技場）

Ａ組３位の韓国が決勝トーナメント（Ｔ）進出を逃した。Ｋ組で３位のコンゴがウズベキスタンに３―１で勝利し、コンゴの勝ち点が４に。出場チーム数の増加により、今大会は各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できる中、韓国は９番手に後退。２大会ぶりの１次リーグ（Ｌ）敗退が正式に決まった。

韓国のメディアは怒り心頭な様子だ。韓国の現地メディア「ｘｐｏｒｔｓｎｅｗｓ」はコンゴ戦終了後、「韓国サッカー、２０２６年Ｗ杯のグループリーグ敗退が確定！…史上最悪の成績」と見出しをつけて、コンゴ戦の模様を速報。後半アディショナルタイム１分にコンゴが決めた決定的な３点目には「この時点で、韓国の勝ち抜き確率は０％に近づいた」と記した。

韓国は初戦のチェコ戦こそ逆転勝利を収めたが、その後は波に乗れず。第２戦のメキシコ戦では空中戦で守護神とＤＦが激突し、こぼれた球から決勝点を奪われる致命的なミスで敗北すると、第３戦も格下の南アフリカに完封負け。２連敗で勝ち点３、得失点差−１で１次Ｌを終了し、志半ばで北中米の地を去ることになる。同記事では「これにより、韓国は史上最高の『楽な組』で３位という衝撃的な成績を記録し、大会を去ることとなった」と締めくくり、無念の敗退を伝えた。

◆各組３位の順位（Ｋ組第３戦終了時）

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉コンゴ ４ ＋１

〈２〉スウェーデン ４ ０

〈３〉ガーナ ４ ０

〈４〉エクアドル ４ ０

〈５〉ボスニアＨ ４ −１

〈６〉パラグアイ ４ −２

〈７〉セネガル ３ ＋２

〈８〉イラン ３ ０

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〈９〉韓 国 ３ −１

〈１０〉※アルジェリア３ −２

〈１１〉スコットランド３ −３

〈１２〉ウルグアイ ２ ー１

※は２試合のみ