ネットニュースにおけるコメント欄は、今や世論を可視化する大きな機能を持っている。しかし、その機能が誕生するまでには、情報を一方通行で発信してきた既存メディアとの激しい衝突があった。日本最大のポータルサイトはいかにしてコメント欄を開設したのか。6月にLINEヤフーの会長を退任した川邊健太郎氏に、『ふたりぼっちのアベプラ』でテレビ朝日・平石直之アナウンサーがインタビューした。

【映像】川邊健太郎氏が明かすヤフコメ導入の裏側

川邊氏によるとヤフコメ（Yahoo!ニュース コメント）導入以前のYahoo!ニュースは、既存メディアのニュースを整理して見せるだけの一方通行の構造であった。当時の報道のあり方について、「記事は書く人、つまり記者がいて、一般の人はそれを読む存在というすごく”偏方向”だった。あえて言うなら権威主義的だった」と指摘した。

さらに当時のメディアについて、「権威主義が行き過ぎて、誤報やヤラセの問題も出てきている中で『自分だってそのニュースに意見を言ってやりたい』という人たちがいた」と、ユーザー心理を代弁。続けて「意見を双方向的に出せるようにしたかった。見る側の視点に立った時に、メディアのニュースを受け取った上で、こう感じた人もいるという両方を見せることが本当の意味での豊かな情報ソースではないかと思っていた」と、その狙いを明かした。

2000年代後半、Yahoo!ニュースはコメント機能に先駆けて、ニュースを見て「びっくりした」「悲しい気持ちになった」といった感想を選択できるレーダーチャート機能を導入した。これに対するメディア企業の反応について聞かれると「既存の情報提供元からの反発がすごかった。『ニュースをユーザーに評価させるとは何事ぞ！』というような」と、反発があったことを振り返る。。

当時の自身の心境については、Yahoo!ニュースに異動したばかりだったとした上で、『何でこの人たちは、こんなにも嫌がってるんだろう』と思ったし、ある種の傲慢さみたいなものがあると思った」と既存メディアの姿勢に疑問を抱いたと語った。そして「そうであるならば、フリーコメントで書けるようにした方が、世の中の健全化に繋がると思った」と、メディアの保守的なスタンスが、逆に意欲を搔き立てられたと話す。

レーダーチャート騒動から1年、フリーコメント機能の開発が始まった。ただ、社内外からは「情報提供元はもちろん嫌がった。ただ、実はYahoo!ニュース内部の編集の人たちも、抵抗を示した。当時のメンバーは既存のメディアから転職してきた人たちが大半だった。彼らにとっては”記事の神聖性”はすごくあるし、そういう意見を書かせ始めたら、もう記事が出せなくなるだろうという悪影響も含めて、社内的な反発もかなりあった」と振り返った。

メディア側が危惧したのは「記事の中身にケチをつけられるのではないか」というものだった。しかし、川邊氏は導入の狙いについて「書かれているニュースはファクト前提だった。記事の良し悪しとかではなく、内容について議論をする場にしたかった」と語った。

猛反発をどう乗り越えたか。「やっぱりユーザーファーストにしようという観点があった。ユーザーは望んでいるからと押し通した」と語り、理念を軸に半年以上の調整を進めたと明かした。

攻防から時が経ち今となっては、ヤフコメは多様な意見が行き交う巨大 なプラットフォームへと成長した。10年以上が経過し、一部には批判もあるものの、ニュースに関する様々な議論が今でも行われていると川邊氏は現状を評価する。コメント機能の実装が社会に与えた影響については「ニュースに対して、双方向性を生み出した。日本人の言論の質を上げたという意味では、やった甲斐もあったかなと思う」と語った。

（ABEMA『ふたりぼっちのアベプラ』より）

