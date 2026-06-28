歌手の工藤静香（56）が公開した、品数豊富な手料理を並べた食卓が反響を呼んでいる。

【映像】広々とした工藤静香の自宅庭

広々とした自宅の庭で育てている、果物を収穫する様子や、次女でモデルのKōki,（23）の誕生日に作った「花」をテーマにした手料理など、その暮らしぶりをInstagramで発信している工藤。

工藤静香、手料理のこだわりと食卓を披露

2026年6月26日は「きょうのお豆腐パンがモチモチでおいしかったです。残念ながら量らなかったのですが、お豆腐半分と、ベーキングパウダー、お砂糖少し、あと塩 そして米粉と全粒粉を半分ずつ。手で固められないくらいの柔らかさ！」「最近、お味噌汁は鍋に味噌を入れるのをやめています。こうしておわんに入れたほうがそれぞれの好きな濃さにできますし、お味噌をあまり煮たくないので！甘酒入れるのおすすめです！甘さも出て最高においしい」とコメントし、手料理のこだわりを明かし、品数豊富な食卓を披露した。

この投稿にファンからは、「健康的で美味しそう。ご家族は幸せだと思います」「忙しいのにお料理も手作りでお母さんとして最高ですよね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）