ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため6月20日に死去した。91歳だった。所属事務所が28日、発表した。芸能界からは悲しみの声が広がっている。

所属事務所によると、亡くなったのは6月20日午前9時30分。この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていた。約3カ月前に体調を崩してからは自宅で静養を続けていた。通夜、告別式は本人の意向で近親者だけで既に行われた。お別れの会やしのぶ会の予定はない。

俳優の大和田伸也は自身のXで「美輪明宏さん。ご一緒させていただいた時間は、私にとって宝物です」と回想。自身の著書「恐竜を掘ろう」の帯コメントを美輪さんが書いてくれたといい、「私の著書に温かい帯文をお寄せくださり、本当にありがとうございました」と感謝した。

さらに、「また、私や弟の結婚式では、心のこもった歌をプレゼントしてくださいました。あの日の感動は、生涯忘れることがありません」とつづった。「心より感謝申し上げます。謹んでご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

「夢グループ」所属の歌手・保科有里はXで「ショックです」と複雑な胸中を吐露。「このかたの本も読んでいましたが、品があって理知的で感性が強く美しいかたでした」と偲んだ。