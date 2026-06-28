元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が28日、フジテレビの情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）に米ナッシュビルから中継で出演。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表のスタメンを予想した。

柿谷氏は、下記の通りスタメンを予想し「ビニシウスの所を堂安選手であったり佐野選手、そして冨安選手たちでサンドイッチですよね、みんなで協力して守るというのはもちろんなんですけど、その後の攻撃ですよね」と言い、「伊東純也選手の所で攻撃を引っ繰り返すカウンターができればという意味でこういうフォーメーションにしました。ボールを取った後のプレーで絶対に失わないこと。そこまでの守備の切り替えはたしかに早いです。その後は緩いので、そこから一気にカウンターにいけると思います」と話した。

＜柿谷氏の日本代表のブラジル戦先発予想メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 谷口彰悟、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世

日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、29日（30日）の決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けて調整した。この日で約3週間滞在したベースキャンプ地での練習を打ち上げ。練習後、ブラジル戦の会場となるヒューストンに出発した。練習施設には現地在住の日本人ら約100人が駆けつけ、チームバスを見送った。

左膝の負傷で欠場が続いているMF久保建英（レアル・ソシエダード）もバスに乗り込み、ヒューストンに向かった。