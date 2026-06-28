俳優・アーティストののんさんが自身のインスタグラムを更新。「#オフショット」のハッシュタグを添えた投稿を公開しました。



【写真を見る】【 のん 】 青のワンピース姿を披露 南国風ロケーションでのオフショットに「美しさが溢れてる」など絶賛の声





投稿には計6枚の写真が添えられており、いずれも鮮やかな青いノースリーブのワンピース姿で撮影されたものです。







撮影場所はヤシの木や青空が広がる南国風の屋外で、白と赤茶色の壁が背景に映えています。石畳や石敷きの地面も確認でき、異国情緒あふれるロケーションです。







写真ごとにポーズが異なるのも見どころのひとつ。右手を頭上に上げたカットや、裾を両手で広げた姿、両手を頭の後ろで組んでリラックスした立ち姿など、さまざまな表情が収められています。ドレスの裾が風を受けてふわりと舞う場面や、カメラをまっすぐに見つめる強い視線も印象的です。







いずれの写真も強い日差しの中で撮影されており、鮮やかな青のワンピースが、色彩豊かな壁や緑の植物、そして青い空と見事なコントラストを生み出しています。







この投稿に、ファンからは「オフショットなのに美しさが溢れてる」「南国の夏って感じ… 可愛い」「綺麗な素敵な色」「青のワンピースお似合い」「真っ青な海や空を想わせる色。いいですね」などの絶賛の声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】