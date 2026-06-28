ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため6月20日に死去した。91歳だった。所属事務所が28日、発表した。美輪さんは数々の文化人とも深い交流があった。

所属事務所によると、亡くなったのは6月20日午前9時30分。この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていた。約3カ月前に体調を崩してからは自宅で静養を続けていた。

美輪さんは1935年5月15日生まれ、長崎県出身。51年に上京し、国立音楽大学付属高校（東京都国立市）に入学（のちに中退）。52年に東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」でプロ歌手としてデビューした。次第に人気を博し、三島由紀夫さん、大江健三郎さん、遠藤周作さん、寺山修司さんら文化人の支持を得た。

特に三島さんはその美貌を「天上界の美」と絶賛。美輪さんはかつてのインタビューで亡くなる1週間ほど前に三島さんが赤いバラ100本を持って美輪さんの楽屋を訪れたことを明かしている。

67年には寺山さんが主宰する劇団「天井桟敷」旗揚げ公演に参加し、俳優としてのキャリアを本格的にスタートさせる。江戸川乱歩さんの原作を三島さんが戯曲化し、美輪さんが主演を務めた舞台および映画「黒蜥蜴」は、美輪さんの妖艶な美しさと怪演で昭和の演劇・映画史に残る傑作となった。

通夜、告別式は本人の意向で近親者だけで既に行われた。お別れの会やしのぶ会の予定はない。