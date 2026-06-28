【WWE】SMACK DOWN（6月26日・日本時間27日／イギリス・ロンドン）

【映像】日本人美女への大歓声→グラマー女子が突如“襲撃”

自身の生まれ故郷で実現した歓喜の瞬間。米マット最高峰で奮闘する日本人美女レスラーを“最悪のタイミング”で襲撃したのは、かつて日本で激闘を繰り広げたあのレスラーだった。

日本時間27日に放送されたWWE「SMACK DOWN」では、ロンドン生まれ日本育ちの女子スーパースター・ジュリアと、先日までジュリアを“秘書”として支え続けたキアナ・ジェームズが対戦。勝手知ったる元相棒同士の直接対決は互いに技の応酬となるが、最後はジュリアの必殺技“ノーザン・ライト・ボム”が炸裂し、激戦を制した。

途中、観客からは「ジュリアコール」が鳴り響くなど、自身のルーツでもあるロンドンでの勝利に感無量のジュリア。勝利後も観客の声援に応えるが、ここで突如背後から何者かに襲撃を受けてしまう。

ジュリアを襲撃したのは、かつて“マライア・メイ”として日本でも活躍し、「SMACK DOWN」に昇格したばかりのブレイク・モンローだった。ブレイクは昇格後なかなかリングに現れず、PVのみの出演が数週間続いたが、標的として選んだのはかつて日本で互いの顔面を腫らしながら殴り合い、しのぎを削ったジュリアだった。

ブレイクは倒れたジュリアを馬乗りとなって殴った後、解説の井上光・週刊プロレス編集長が「危険な角度…！」と思わず漏らすパイルドライバーでKO。リングを一周し、騒然とする観客を煽ってみせた。

遂に登場したブレイクにABEMAで視聴していたユニバース（WWEファンの愛称）も「やっと出てきた」「遂に！」「モンローだ！」「このあとどうするんだろと思ったら」と驚きのコメントが続々。元相棒と袂を分かち、女子US王座の再奪取を狙うジュリアに、再び顔見知りの強敵が立ちはだかることになった。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）