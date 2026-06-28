W杯では2018、2022と2大会続けてグループステージ敗退の屈辱を味わったドイツ代表だが、今大会では2連勝で早々にグループ突破を決めた。



ホッと一安心といったところだったが、25日に行われたグループ最終節ではエクアドル代表に1-2で敗北。主力中心のメンバー構成で臨んだだけに、この敗北は後味が悪い。選手のターンオーバーもできず、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの采配に批判が集まっている状況だ。





独『Sky Sport』によると、エクアドル戦の敗北には元ドイツ代表のバスティアン・シュバインシュタイガー氏も落胆している。「もっと期待していた。正確なパスワーク、圧倒的なプレイをね。もはやドイツは世界トップレベルではない。ただ、壊滅的に酷いというわけでもない。まずまずのレベルにはある。弱点としては、我々は個々のデュエルに強く、ボールを持っていない時もハードワークしてくる堅守のチームには苦戦する傾向にある。フィジカルでこちらが劣っている場合は、より精度の高いプレイが求められる。その点において改善の余地は大きいね」エクアドルのハードワークも凄まじかったが、これは前回大会でドイツを撃破した森保ジャパンにも同じことが言えるかもしれない。またもう一つ気になるのが、W杯での連続失点だ。ドイツは今大会グループ通過を決めたものの、初戦のキュラソー戦は7-1、続くコートジボワール戦は2-1と、クリーンシートを達成できていない。ドイツがW杯で最後にクリーンシートを達成したのは、アルゼンチンを撃破した2014W杯決勝のことだ。それ以降は9試合連続で失点が続いていて、今の守備力では決勝トーナメントでも相手に隙を与える可能性が高そうだ。ひとまずグループ突破は評価できるが、まだW杯優勝への道は遠いと言わざるを得ないか。