日本が「羨望の対象に変わった」 敗退決定の韓国で広まる“日韓比較論” レジェンドが漏らした本音「日本人は韓国よりもはるかに真剣」【W杯】
韓国ファンの間でも躍進が続く日本サッカー界に「追いつけない」という声が漏れているという(C)Getty Images
一体どうして差は生じてしまったのか。韓国サッカー界で“日韓比較論”が話題となっている。
話題となる理由は、目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）で両国の明暗がハッキリと別れたからに他ならない。
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日本はオランダ、スウェーデン、チュニジアが入り、開幕前に「死のグループ」とも言われたF組を無敗で突破。ブラジルとのラウンド・オブ32に向けて機運が高まっている。一方の韓国はA組で1勝2敗と負け越し。各組の3位となった成績上位8か国による決勝トーナメント進出に望みを残していたが、グループ最終戦から3日が経過した現地時間6月27日にW杯敗退の憂き目に遭った。
互いにタレントは豊富だ。欧州トップリーグでプレーをし、国際的にも名が知れた市場価値の高い選手も複数いる。しかし、こと代表戦における結果は明らかに差が出ている。
原因を追究した日刊紙『朝鮮日報』は、「韓国のサッカーファンたちは、『最近の日本の試合を見ると、韓国サッカーがとても真似できない水準にある』と羨む。2010年に埼玉スタジアムでの日韓戦でパク・チソンを要した韓国に0-2で完敗し、憂鬱なワールドカップ出陣式を迎えていた日本が、今や韓国の羨望の対象に変わった」と強調。隣国のライバルが、どれだけ強大な存在になってしまったのかを記した。
その上で同紙は「格差が生まれた背景には、サッカー界の描いたビジョンとシステムの違いがある」と力説。日本サッカー協会が2050年の世界制覇を目指して2005年に打ち出した“ジャパンズウェイプロジェクト”や、実力のある有望株の積極的に海外進出させるユース育成改革などを列挙。「一方で韓国サッカー界は長期ビジョンもなく、目先の成果だけを追うのが現実だ」と憂いた。
「韓国サッカーは、組織としてのシステムの中で、選手と代表チームが強化されていくのではなく、ある特定の個の能力に依存する。世界最高リーグであるプレミアリーグで得点王となったソン・フンミンのような図抜けたスーパースターがいるが、チームは強くならない。韓国は時折、天から偉才を授かるが、日本は自分たちで人材を育て続けている」
さらに「日本はユースの世代別代表からA代表に至るまで一貫した戦術の方向性とサッカー哲学を共有している」と日本の組織力に羨望の眼差しを向ける同紙は、元韓国代表の主将で、日本でもその名が知られている名手キ・ソンヨンのコメントを伝えている。
「日本の選手たちは、自国のサッカー界が発展するなら自分自身を犠牲にする心構えがある。正直言って、韓国よりも、はるかにサッカーに真剣に取り組んでいる」
日本はサッカーに真剣――。レジェンドから飛んだ言葉を、ショッキングな敗退が決まった今、韓国代表の関係者たちはどう受け止めるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]