元SKE48の石田安奈(30)が28日、自身のインスタグラムで第3子となる男児の出産を発表した。

「ご報告です」と記し、「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と報告した。

「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています」とつづった。

生まれたばかりのわが子とのツーショットも。「まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」と喜び。「出産までのことや当日のことは、また少し落ち着いてからYouTubeでもお話しできたらと思っています。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と記した。

石田は1996年5月27日生まれ、愛知県出身。09年、SKE48の2期生オーディションに合格しデビューを果たした。17年にグループを卒業後、タレントとして活動。その後所属事務所との契約を終了し、起業したことを明かしていた。

私生活では21年10月に会社経営者の男性との結婚と第1子妊娠を発表し、同月に女児を出産。24年9月に第2子男児を出産していた。