サッカー元北朝鮮代表で、川崎Fや清水などでプレーした鄭大世氏（42）が28日、フジテレビの情報番組「SUNDAYブレイク.」（日曜前7・00）にVTR出演。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表の“戦法”について言及した。

鄭大世氏は、ブラジルの最も警戒すべき選手としてFWビニシウスを挙げ、昨年10月のキリンチャレンジカップ2025でブラジルに14度目の対戦で初勝利した試合をヒントに、ビニシウスを封じる策を「魔の三角サンドイッチ戦法」と名付けた。

「前回、ビニシウス選手を抑えた時の戦法というのが、ウイングの今で言う堂安選手が頑張って下がってケアすること、3バックの右の選手が、その時は渡辺選手だったんですけど、そこの再現プラス佐野海舟選手、この3人でスペースを消すことによって抑え込みに成功した。なので、ブラジル代表にとってはこれが魔の三角地帯になる」と指摘した。

そして、日本のキープレーヤーとして、堂安、冨安、佐野を挙げ、「この3人で抑え込めばいけると思います。まずはビニシウス選手の前方を冨安選手が抑える。それに対して堂安選手が後ろから挟む。内側から佐野選手がさらにスペースを消す。相手の逃げ道を完全に封じ込めるという戦法です」と説明し、「しっかりとこの3人が抑え込んでくれることを期待しています」と話した。

日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、29日（30日）の決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けて調整した。この日で約3週間滞在したベースキャンプ地での練習を打ち上げ。練習後、ブラジル戦の会場となるヒューストンに出発した。練習施設には現地在住の日本人ら約100人が駆けつけ、チームバスを見送った。

左膝の負傷で欠場が続いているMF久保建英（レアル・ソシエダード）もバスに乗り込み、ヒューストンに向かった。