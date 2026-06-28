歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんが６日２０日、老衰のため亡くなった。公式サイトで報告された。９１歳だった。１９３５年に長崎市で生まれ、歌手や俳優として活躍。同性愛者であることを公言した芸能人の草分け的存在として知られた。独特の話し方とキャラクターで愛され、歌の実力は８０歳を超えても衰え知らず。存在感を示し続けていた。

公式サイトには「生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。」と紹介し、「こんな世の中を 生き抜く武器は 愛の言葉しかありません この世のすべての問題を 解く鍵は愛です 愛があれば 戦争なんか起こりません 美輪明宏」と記されている。

このメッセージについて、公式サイトでは「世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。日本国内でも闇バイト、通り魔、ＳＮＳによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。その願いを込めたメッセージです。本人が常々口にしていた言葉です。」と説明している。