◆米大リーグ ブルワーズ２―８カブス（２７日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２７日（日本時間２８日）、敵地のブルワーズ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し、２試合連続の１２号本塁打を放った。メジャー通算９９号となり、日本人打者４人目の通算１００号に王手をかけた。第４打席で左前打を放ち、６試合ぶりのマルチ安打を達成。試合は逆転勝ちで、同地区対決シリーズを１勝１敗に戻した。

左腕ハリソンに対し、初回２死の第１打席は良い当たりの左直。４回１死一塁で迎えた第２打席、カウント１−１からの３球目をとらえ、逆方向に打ち上げると、打球は伸び、右翼フェンスを越えた。打球速度９７・２マイル（約１５６・４キロ）と会心の当たりではなかったが、打球角度３１度で上がったボールは、飛距離３６１フィート（約１１０・０メートル）と伸びた。

２―２の６回１死では右飛。６―２の７回１死一塁では、外角に外れるスイーパーを左前に打ち返し、チャンスを広げた。鈴木のマルチ安打は６試合ぶりだった。９回１死の第５打席は三ゴロ。５打数２安打２打点で打率は２割６分３厘に上昇した。

鈴木は前日の同カードで、常時１００マイルの剛腕ミジオロウスキー投手から、中堅右へ１１号本塁打を放った。同投手からは昨季プレーオフの地区シリーズで本塁打を打っており、ポストシーズンを含めて２本塁打したのは鈴木が初めてだった。

ミジオロウスキーはこの試合の初回に、１０５・５マイル（約１６９・８キロ）を記録し、自身が持っていた先発史上最速記録を更新したばかりだった。

日本人打者のメジャー通算本塁打は大谷翔平（２９７本）、松井秀喜（１７５本）、イチロー（１１７本）で、鈴木が９８本で続いていた。