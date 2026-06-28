歌手・美輪明宏さん（本名・丸山明宏さん）が２０日に死去した。「オフィスミワ」が２８日、公式サイトで発表した。９１歳だった。

公式サイトでは「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました」（原文ママ）と報告。「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と記した。

葬儀については故人の意向により近親者のみですでに執り行われ、お別れ会やしのぶ会の予定はないとしている。

また「生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております」と美輪さん直筆のメッセージをアップした。

【公式サイト報告】

突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました。生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます。

なお、葬儀告別式につきましては本人の意向により近親者のみで執り行いました。

お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。

誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては辞退させていただきます。

この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。

約三ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。

最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。

都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。

生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。

世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。

そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。

日本国内でも闇バイト、通り魔、ＳＮＳによる誹謗（ひぼう）中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。

美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。

その願いを込めたメッセージです。

本人が常々口にしていた言葉です。

令和八年六月二十八日

株式会社オフィスミワ一同