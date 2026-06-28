お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が、27日放送のフジテレビ系「千原ジュニアのへべれけSP」（午後11時40分）に出演。高額の買い物で千原ジュニアを驚かせた。

千原ジュニアとゲストによるトークバラエティー。春日はジュニアに趣味を聞かれると「野球観戦とか」と回答。「どこ（のファン）？」との質問には「ライオンズです。埼玉西武ライオンズ。地元が所沢で、地元のチームなので」と語った。

また「あれ買いました。シーズンシート」と年間契約席を確保していると説明。金額については「そこそこします。席によりますけど7、80万ぐらいしました。2席」と打ち明けた。

春日はどけちキャラで知られており、ジュニアが「え！？俺の知ってる春日じゃない」と仰天すると、「これは褒めてもらいたい」と得意げ。ジュニアが「だいぶ高い位置の“トゥース”やな」と春日のギャグをネタにイジると、「そうですよ。トゥースしましたよ」と応じた。

さらに「今年もまた買いまして。今年は1席増やして3席にしました」と報告。ジュニアを「すごいね春日！」と驚かせていた。