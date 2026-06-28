【プロレス蔵出し写真館】「何してるの。何してるの。何してる何してる」。放送席のザ・グレート・カブキが戸惑いの声を上げた。

タッグパートナーの川田利明が三沢タイガーのマスクのヒモをほどき始め、自ら犖廚硫礁稔瓩鮹Δい澄Ａ粘蕕砲覆辰浸安光晴はマスクを観客席に投げ入れた（写真）。２代目タイガーマスクが三沢光晴に回帰した。

今から３６年前の１９９０年（平成２年）５月１４日、全日本プロレスの「スーパーパワーシリーズ」開幕戦が改装オープンした東京体育館のこけら落とし興行として開催された。

三沢タイガーは川田とタッグを組み、谷津嘉章＆サムソン冬木組と対戦。タイガーは谷津と冬木のマスクをつかんでの攻撃にいいところがなかった。谷津の執拗なヘッドバットに腰から崩れ落ちる。

満を持して反撃を開始したタイガーは、川田と２人で谷津を抱えてバックドロップ。その後、マスクへの指示を出したのだった。リングサイドでカメラを向けていても、何をしているのか意味がわからなかった。カブキと同じように牴燭靴討襪劉瓩箸い思いだった。

観客も脱いだ直後は反応が薄かったが、場外に飛び降り冬木を場外フェンスに叩きつけると、歓声が湧き起こり「三沢コール」が広がった。

三沢は冬木にジャーマンスープレックスを決めて勝利を飾った。

三沢は試合後、報道陣の問いかけに「もう虎のマスクは捨てた。素顔の三沢光晴に戻って勝負したい。天龍（源一郎）さんにも脱いだ方がいいと言われていた」と答えた。

その天龍は、前シリーズの最終戦（４月１９日、横浜文体）でジャンボ鶴田の３冠ヘビー級王座に挑戦して敗北。その試合を最後に全日プロを離脱して、新団体ＳＷＳに入団する。５月１０日に虎ノ門のホテルオークラで、田中八郎メガネスーパー社長とともに設立会見を行った。

さて、三沢は東京体育館でマスクを脱いだものの、新たにマスクを発注していた。

マスクを作っていたのは「ＫＯＮＤＯＵ ＳＨＯＥＳ」。小栗修代表は「実はマスクを脱いだ翌日、１７日の広島に間に合うようにと、マスクの発注があったんです。でも半日してから『やっぱり大丈夫です』ってキャンセルされた」と明かす。

マスクを脱いだものの、三沢の決意は揺らいでいたのだろうか。

三沢は、１６日の愛知・田原町大会でマーク・スカルパとシングル戦を行った。タイツはタイガーマスクのモノだったが、素顔で登場。この日から三沢光晴とコールされた。

１７日の広島大会は小橋健太（後の建太）と保持するアジアタッグ防衛戦を行い、初防衛に成功するも王座を返上する。三沢は「小橋には悪いけど、これでアジアタッグを返上する。もっと上を狙うことにしたから。３冠をね」。そう三沢は控えめに宣言した。

和田京平レフェリーは「（マスクをキャンセルした件は）三沢らしくないなとは思うんだけど、もうタイガーマスクではやらないって本人は悟ったんじゃないかな。天龍さんたちがいなくなって、残った俺らでやっていくっていう決意の表明があのマスク剥ぎだったから」と振り返る。

「実は、横浜の試合が終った後、天龍さんと朝方までベロンベロンになるまで飲み明かした。天龍さんは荒れに荒れてた。『やってられるか、バカ野郎。京平ちゃん、オレはもう出て行くから』って言うのをオレが止めて。『天龍さん、そりゃマズイっすよ』って」（和田レフェリー）。

天龍は「要求が通らなくなった」と親しい記者に語っていた。

「その時に天龍さんが言ってたのは『京平ちゃん、オレがいなくなれば全日本が良くなるよ。オレがいなくなりゃ下が伸びてくる。オレのギャラが若い奴に回る』って。だから残ったレスラーのギャラがみんな上がった。小橋にしても川田にしても。オレも上がったし」

ところで、三沢はすぐに行動を起こし川田、小橋と超世代軍を結成。６月８日、日本武道館でノンタイトル戦ながら鶴田を破り、初勝利を挙げた。ブレーンバスターを狙った三沢を鶴田が逆にブレーンバスターにいくと、それを空中で切り返した三沢がバックドロップを狙う。鶴田は体をひねってボディープレスで押し潰しフォールにいった。押さえ込まれた三沢は後転してエビ固めを決めてカウント３が入ったのだ。

「ジャンボの付き人だった三沢がジャンボをやっつけていきなりトップレスラーになってきた。これは天龍さんがいたら無理。タイガーマスクではトップになれないから。マスクを投げ捨てた時点で、三沢の腹の中は決まったと思うよ。そこから三沢は変わった。戦い方もそうだけど生き生きしてきた。全日本のピンチがチャンスになった」と和田レフェリーは振り返る。

「あれは名場面だったね」。そう言って、６月１３日が命日だった三沢を偲んだ（敬称略）。