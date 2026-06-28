【最後にスカッと！】「普通の人とは住む世界が違う」有名人との交友関係を自慢...【マウント男】を赤面させた主人公の発言とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。ゼミでいつも有名人との交友関係を自慢してくる友人に、周囲はうんざりしていました。エスカレートするマウント発言に我慢の限界を迎えた私は、ついに本音をぶつけることになるのですーー。

ある日、いつものようにゼミの教室に入ると、友人が周囲を集めて得意げに話していました。

「この前、有名な俳優と飲んできたんだけどさ〜」

また始まった――。私は心のなかでため息をつきながら、自分の席へ向かいました。

彼は、ことあるごとに芸能人との交友関係を話題にし、そのたびに周囲の注目を集めようとしていました。

私は適当に相槌を打ってやり過ごしていましたが、本人は周囲が羨ましがっていると信じているようで、自慢話は止まりません。

その姿に、私は次第にうんざりするようになっていたのです。