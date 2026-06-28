【最後にスカッと！】「普通の人とは住む世界が違う」有名人との交友関係を自慢...【マウント男】を赤面させた主人公の発言とは...！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。ゼミでいつも有名人との交友関係を自慢してくる友人に、周囲はうんざりしていました。エスカレートするマウント発言に我慢の限界を迎えた私は、ついに本音をぶつけることになるのですーー。
繰り返される有名人との交友アピール
ある日、いつものようにゼミの教室に入ると、友人が周囲を集めて得意げに話していました。
「この前、有名な俳優と飲んできたんだけどさ〜」
また始まった――。私は心のなかでため息をつきながら、自分の席へ向かいました。
彼は、ことあるごとに芸能人との交友関係を話題にし、そのたびに周囲の注目を集めようとしていました。
私は適当に相槌を打ってやり過ごしていましたが、本人は周囲が羨ましがっていると信じているようで、自慢話は止まりません。
その姿に、私は次第にうんざりするようになっていたのです。
私に向けられた上から目線のひと言
そんな彼の自慢話は、ついに私にも向けられるようになりました。
課題に取り組んでいると、彼はわざわざ近くまで来て、「お前ももっと華やかな世界との繋がりをもったほうがいいよ」と言ってきたのです。
まるで有名人と知りあいであることが、自分自身の価値を高めているかのような口ぶりでした。
周囲の学生たちもすでに呆れた様子でしたが、彼だけは気づいていません。むしろ優越感に浸りながら、自慢話を続けていたのです。
その身勝手な態度に、私のなかでは少しずつ不満が積み重なっていきました。
後編では、ゼミの飲み会にて彼のマウントが大暴走…！最後にはスカッとする展開が待っています。
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部