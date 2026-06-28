歌手で俳優の美輪明宏さん（91）が、6月20日に老衰のため亡くなった。美輪さんの公式サイトで発表された。

美輪さんは長崎県出身。国立音大付属高校を中退し、16歳にしてプロの歌手として活動を始め、「ヨイトマケの唄」など多数の歌を作ってきた。

発表によると、美輪さんはこの一年は高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていたが、約3カ月前に体調を崩し、自宅で静養していたという。

発表文の全文は以下の通り。