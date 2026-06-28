「お前は心配しなくていい」--亭主関白な夫を信じ、お金のことはすべて任せてきた妻。しかし夫の急逝後、その言葉の裏に隠れていた現実が次々と明らかになります。本記事ではFPオフィスツクル代表・内田英子氏が、Aさんの事例とともに、遺族年金・相続の際の注意点について解説します。

お金について教えてくれなかった夫

「お金のことは、ちゃんとやってる。お前は心配しなくていい」

それが夫・佐藤誠さん（仮名／享年65）の口癖でした。妻の良子さん（仮名／60歳）が家計やお金のことを尋ねても、誠さんは決まってそういって話を切り上げます。晩婚で一緒になるのが遅かった二人でしたが、昔気質で亭主関白な夫を、良子さんは頼もしく思い、お金のことはすべて任せきりにしていました。

しかしある朝、誠さんは心筋梗塞で突然この世を去ります。夫は65歳になり、年金の受け取りが始まったばかり。ようやくこれから生活が少し楽になると話していた矢先の出来事でした。深い悲しみのなか、良子さんを待っていたのは、これからの生活設計が根底から覆る現実でした。

亡き夫の厚生年金加入歴、10年間の空白

誠さんはかつて小さな会社を経営していました。しかし約10年前、事業を縮小し、法人を畳んで個人事業主に切り替えていたのです。記憶をたどると、確かに健康保険証が変わったことはありました。しかし良子さんは、それが夫の厚生年金資格や事業形態の変更と結びついているとは考えていませんでした。夫が法人を畳み、個人事業主として仕事を続けていたことの意味を、良子さんは十分に理解していなかったのです。

年金事務所で良子さんが告げられたのは、衝撃的な事実でした。遺族年金は支給されないというのです。良子さんは、当然、遺族年金を受け取れるものと思い込んでいました。

まず、「遺族厚生年金」を受け取れるかどうかは、死亡時の加入状況や過去の厚生年金加入歴、受給資格期間などによって判断されます。ただし、すでに老齢厚生年金を受け取っていた人が亡くなった場合でも、残された配偶者に遺族厚生年金が必ず支給されるわけではありません。老齢厚生年金の受給権者等の死亡による遺族厚生年金では、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間、65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて25年以上あることが必要です。

誠さんは10年前に会社を畳んだ時点で厚生年金を抜け、その後は60歳まで国民年金の第1号被保険者として保険料を納める立場になっていました。さらに確認すると、過去の厚生年金加入歴は5年程度であり、国民年金の保険料納付済期間などを合わせても、遺族厚生年金につながる要件を満たしていませんでした。2017年に本人の老齢年金の受給要件は10年に短縮されましたが、遺族年金の要件は25年のままになっているため、夫本人は受給要件をクリアしたものの、妻の遺族年金は受給要件をみたしていないという結果となってしまったのです。

次に、遺族基礎年金について。遺族基礎年金は、国民年金から支給される遺族への給付ですが、原則として18歳年度末までの子、または一定の障害状態にある20歳未満の子がいる配偶者などが対象です。子のいない良子さんは、その対象外でした。

なお国民年金には、一定の要件を満たす妻に60歳から65歳まで支給される寡婦年金や、一時金として支給される死亡一時金という制度もあります。しかし、いずれも亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがある場合には対象外です。誠さんは65歳になり、老齢基礎年金の受け取りが始まっていたため、良子さんはこれらも受け取ることができませんでした。

良子さんは頭の中が真っ白になります。

妻自身も、知らぬ間に扶養から外れていた

良子さんは、夫の公的年金の加入状況を調べるなかで、自分自身の加入状況についても確認しました。その際、自身の年金記録にも大きな勘違いがあることを知ったのです。

良子さんの認識としては、ずっと厚生年金に加入している夫の扶養に入っているものと思っていました。しかし、実際はすでに10年前に夫の扶養（国民年金第3号被保険者）から外れ、第1号被保険者になっていたのです。夫が厚生年金から抜ければ、その配偶者も扶養ではいられず、自分で国民年金保険料を納めなければなりません。

ただ、ここには良子さんにとってよい誤算がありました。良子さんの国民年金保険料は、60歳になるまでのあいだずっと、誠さんが納め続けていてくれていたようなのです。なにも語らず「心配するな」と繰り返した夫は、妻の年金保険料をしっかりと支払っていました。おかげで良子さん自身の老齢基礎年金は確保されています。良子さんは少し胸をなで下ろしました。

「貯金ゼロ」を決定づけた、法人と個人事業主の違い

良子さんを最終的に追い詰めたのは、年金だけではありません。個人事業主だった誠さんは、本人にとっても突然の出来事だったこともあり、事業の負債を残していました。

法人の場合、経営者が会社の借入の連帯保証人になっていれば、会社の負債が個人におよぶことがあるものの、会社と経営者個人は法律上別人格です。一方、個人事業主の場合、事業用の借入や未払金は本人の債務として扱われます。そのため、相続放棄をしなければ、事業の負債も相続の対象となり、遺族が引き継ぐことになる可能性があります。

結局、良子さんは専門家に相談したうえで、相続放棄することを決めました。新しい暮らしのために、自身名義のわずかな蓄えも使った結果、残されたのは、パートでの仕事と、65歳から始まる自分の老齢年金だけ。幸い良子さんは過去に厚生年金に加入して働いていた期間があり、月9万円弱の年金を受け取れそうであることがわかりました。しかし60歳の良子さんにとって、厳しい現実が突きつけられたことには違いありません。文字どおり、貯金ゼロからの再出発でした。

残された“家計ノート”が映していたもの

夫の四十九日が過ぎたころ、良子さんは誠さんが遺した一冊のノートを見つけました。几帳面な字で、毎月の支払いが淡々と記されています。そのなかに、10年前から途切れることなく続く一行がありました。「良子・国民年金保険料」。

それは、良子さんが50歳から60歳になるまでの10年間、夫が妻の国民年金保険料を払い続けていた記録でした。良子さんは、夫が自分なりに家族を守ろうとしていたことを、初めて知ります。不器用さが夫らしいなと思いながらも、「もっと早く事情を知ることができていれば」と思わずにはいられませんでした。

「心配しなくていい」という言葉が遺した、最大の落とし穴

亭主関白だった誠さんの「ちゃんとやってる」に、嘘はありませんでした。彼は彼なりに、誠実に家計を背負っていたのです。問題は、その中身が誰にも共有されていなかったことです。結果として、法人を畳んでいたことも、妻が扶養から外れていたことも、夫の胸の内にあり、どのような落とし穴があるのかを調べるすべがなにもない状態になっていました。

会社員が加入する厚生年金と、自営業者が加入する国民年金では、遺された家族への保障に大きな差があるのが現状です。厚生年金加入者が亡くなれば、配偶者には遺族厚生年金が支給される可能性がありますが、国民年金のみの場合は異なります。特に子のいない配偶者の場合、長期にわたって生活を支える遺族年金が当然に用意されているわけではありません。自営業世帯や個人事業主世帯では、公的年金だけでなく、預貯金、生命保険、事業の債務、住まいの扱いまで含めて、万一の生活設計を確認しておきましょう。

良子さんはこれまでを振り返って、夫を信じるだけでなく、自分でも家計や年金の状況を確認しておくべきだったと後悔したそうです。たとえば年に1度送られる「ねんきん定期便」を見ながら夫婦で老後のことを話してみる。一緒に年金事務所に相談に行ってみる。もし二人が生前にそういった時間を数十分でも持てていたなら、妻の老後の見通しはまったく違ったものになっていたかも知れません。

※本記事の事例は複数の相談をもとに、プライバシー保護のため脚色を加えています。文中で解説した年金に関して、遺族年金等を受け取れるかどうか、また受け取れる場合の金額は、年金の加入履歴や保険料の納付状況、家族構成、生計維持関係、年齢、過去の受給状況などによって異なります。制度の内容は改正や年度によって変わる場合もあるため、ご自身のケースについては、日本年金機構や年金事務所、弁護士等の専門家に個別にご確認ください。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

