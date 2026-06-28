DRコンゴが決勝Ｔ進出！ 先制されるもウィサ２発＆マイェレ弾で３−１逆転勝ち、ウズベクは３戦全敗で敗退【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月27日、グループステージＫ組の最終節が開催。DRコンゴ代表対ウズベキスタン代表の一戦が、アトランタ・スタジアムで行なわれた。
開始20秒で、ウズベキスタンのショムロドフがネットを揺らす。これはオフサイドの判定でノーゴールも、ウズベキスタンがスタートからアグレッシブに仕掛ける。
その流れで10分、ウズベキスタンが先制に成功する。モズゴボイのロングボールに反応したショムロドフが、ボックス内左から巧みなループシュートを決めた。
17分にDRコンゴのムブクが強烈な一撃を突き刺したが、直前のファウルが認められて得点は取り消される。
DRコンゴも徐々に攻撃のテンポを高めていく。ウズベキスタンは素早いトランジションでピンチの芽を潰す。局面ごとに見応えある攻防が連続する内容で、前半はウズベキスタンの１点リードで終える。
迎えた後半、ビハインドのDRコンゴが攻勢を強める。両サイドを起点に、力強いアタックを繰り出す。ウズベキスタンは堅実に守りながら、機を見て前に出ていく。
拮抗した展開で、68分にDRコンゴが同点に追いつく。ウィサがクサノフのファウルを受けてPKを獲得。これをウィサ自らが仕留める。
なおも攻め込むDRコンゴが、78分に勝ち越す。エリアのシュートは相手に当たってディフレクション。こぼれ球をマイェレがつま先で流し込んだ。
さらに90＋１分、ウィサがこの日、２点目をマーク。試合はそのままタイムアップ。DRコンゴが３−１の逆転勝利で勝点を４に伸ばし、３位グループで暫定首位に立ち、決勝トーナメント進出を果たした。敗れたウズベキスタンは３戦全敗で敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始20秒で、ウズベキスタンのショムロドフがネットを揺らす。これはオフサイドの判定でノーゴールも、ウズベキスタンがスタートからアグレッシブに仕掛ける。
その流れで10分、ウズベキスタンが先制に成功する。モズゴボイのロングボールに反応したショムロドフが、ボックス内左から巧みなループシュートを決めた。
DRコンゴも徐々に攻撃のテンポを高めていく。ウズベキスタンは素早いトランジションでピンチの芽を潰す。局面ごとに見応えある攻防が連続する内容で、前半はウズベキスタンの１点リードで終える。
迎えた後半、ビハインドのDRコンゴが攻勢を強める。両サイドを起点に、力強いアタックを繰り出す。ウズベキスタンは堅実に守りながら、機を見て前に出ていく。
拮抗した展開で、68分にDRコンゴが同点に追いつく。ウィサがクサノフのファウルを受けてPKを獲得。これをウィサ自らが仕留める。
なおも攻め込むDRコンゴが、78分に勝ち越す。エリアのシュートは相手に当たってディフレクション。こぼれ球をマイェレがつま先で流し込んだ。
さらに90＋１分、ウィサがこの日、２点目をマーク。試合はそのままタイムアップ。DRコンゴが３−１の逆転勝利で勝点を４に伸ばし、３位グループで暫定首位に立ち、決勝トーナメント進出を果たした。敗れたウズベキスタンは３戦全敗で敗退が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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