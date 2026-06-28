韓国がグループステージ敗退。当初“復活”の可能性は94％も悲劇…最終節で３位転落→12チーム中８番目までにも入れず【W杯】
韓国代表の北中米ワールドカップ敗退が決まった。
ホン・ミョンボ監督が率いる韓国は、初戦でチェコを２−１で下した後、開催国のメキシコに０−１で敗戦。最終節の南アフリカ戦は、引き分け以上で自力での突破が決められる状況で臨んだなか、再び０−１で黒星を喫した。
A組３位に転落してグループステージを終了。ただ、参加国が48に増え、ラウンド32が新設された今大会からは、グループ全体３位のランキングで12チーム中８番目までに入れば、“復活”を果たせたが、それも叶わなかった。
南アフリカに０−１で敗れた直後は３位ランキングの４位で、データサイト『Opta』による突破率は94％を叩き出していたものの、他組の結果で日に日にランクダウン。日本時間６月28日に行なわれたK組最終節で、ウズベキスタンを３−１で逆転撃破したDRコンゴが、３位ランキング上位に入り込んだことで、ついに９位に沈んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ホン・ミョンボ監督が率いる韓国は、初戦でチェコを２−１で下した後、開催国のメキシコに０−１で敗戦。最終節の南アフリカ戦は、引き分け以上で自力での突破が決められる状況で臨んだなか、再び０−１で黒星を喫した。
A組３位に転落してグループステージを終了。ただ、参加国が48に増え、ラウンド32が新設された今大会からは、グループ全体３位のランキングで12チーム中８番目までに入れば、“復活”を果たせたが、それも叶わなかった。
南アフリカに０−１で敗れた直後は３位ランキングの４位で、データサイト『Opta』による突破率は94％を叩き出していたものの、他組の結果で日に日にランクダウン。日本時間６月28日に行なわれたK組最終節で、ウズベキスタンを３−１で逆転撃破したDRコンゴが、３位ランキング上位に入り込んだことで、ついに９位に沈んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！