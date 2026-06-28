「何もかも終わった」「ウズベキスタンが試合を捨てた」DRコンゴが逆転勝利で韓国の敗退が決定。ファンは愕然！「最悪の結果だ」【W杯】
現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（K組）第３節で、DRコンゴ代表がウズベキスタン代表と対戦。３−１で逆転勝利した。
出場枠が32から48に拡大された今大会は、決勝トーナメント進出チームも16から32に拡大。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドに進めるレギュレーションとなっている。
３位ランキングの８位につけていた韓国代表は、決勝トーナメント進出の可能性を残していたものの、DRコンゴの勝利によって敗退が決定した。
この結果に韓国のファンは落胆。SNS上では「ウズベキスタンが試合を捨てた」「何もかも終わった」「最初からラウンド32に行く資格がなかったんだ」「最悪の結果だ」「奇跡は起きなかった」「アジアの出場枠を減らしたほうがいい」といった声があがっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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出場枠が32から48に拡大された今大会は、決勝トーナメント進出チームも16から32に拡大。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドに進めるレギュレーションとなっている。
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この結果に韓国のファンは落胆。SNS上では「ウズベキスタンが試合を捨てた」「何もかも終わった」「最初からラウンド32に行く資格がなかったんだ」「最悪の結果だ」「奇跡は起きなかった」「アジアの出場枠を減らしたほうがいい」といった声があがっている。
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