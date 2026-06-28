C・ロナウドは２戦連発ならずも…ポルトガルが２位通過！ 注目の直接対決は０−０ドロー、コロンビアは首位で決勝Tへ 【W杯】
現地６月27日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ（K組）最終節で、コロンビア代表とポルトガル代表がマイアミ・スタジアムで対戦。首位通過を懸けた一戦は、最後まで互いに譲らず、０−０のドローに終わった。
２連勝で、すでに決勝トーナメント進出を決めている勝点６の首位コロンビアと、１勝１分で勝点４の２位ポルトガルによる直接対決。前節に２ゴールを挙げ、W杯史上初となる６大会連続得点を達成した41歳のクリスティアーノ・ロナウドも、この日も先発出場した。
試合は立ち上がりから球際で激しい攻防が続く。12分にはポルトガルがブルーノ・フェルナンデスの強烈なミドルでゴールを狙うと、17分にはコロンビアもジョン・コルドバが右サイドを力強く突破してシュート。しかし、GKディオゴ・コスタが右手一本のビッグセーブで防いだ。
徐々にコロンビアがボールを保持する時間を増やす一方、ポルトガルも粘り強く対応。前半終盤には押し返し、39分にはB・フェルナンデスが決定機を迎えたが、GKカミロ・バルガスの好守に阻まれ、前半はスコアレスで折り返した。
後半もオープンな展開となり、攻守が激しく入れ替わる白熱した攻防が続く。60分にはジョアン・フェリックスのスルーパスに抜け出したC・ロナウドが左足でゴールを狙ったものの、シュートはゴールの右へ。これはオフサイドの判定に。
コロンビアも62分、右サイドを突破したサンティアゴ・アリアスの折り返しにリチャルド・リオスが合わせるが、わずかに枠の外。73分にはハメス・ロドリゲスが強烈なボレーシュートを放つも、ポルトガルDFが頭でブロックし、得点を許さない。
コロンビアは終了間際の90＋１分、ダビンソン・サンチェスがヘディングでネットを揺らすも、オフサイドの判定に。このまま最後までネットは揺れず試合終了。勝点を７に伸ばしたコロンビアがK組首位で決勝トーナメント進出を決め、勝点５のポルトガルも２位でグループステージ突破を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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２連勝で、すでに決勝トーナメント進出を決めている勝点６の首位コロンビアと、１勝１分で勝点４の２位ポルトガルによる直接対決。前節に２ゴールを挙げ、W杯史上初となる６大会連続得点を達成した41歳のクリスティアーノ・ロナウドも、この日も先発出場した。
徐々にコロンビアがボールを保持する時間を増やす一方、ポルトガルも粘り強く対応。前半終盤には押し返し、39分にはB・フェルナンデスが決定機を迎えたが、GKカミロ・バルガスの好守に阻まれ、前半はスコアレスで折り返した。
後半もオープンな展開となり、攻守が激しく入れ替わる白熱した攻防が続く。60分にはジョアン・フェリックスのスルーパスに抜け出したC・ロナウドが左足でゴールを狙ったものの、シュートはゴールの右へ。これはオフサイドの判定に。
コロンビアも62分、右サイドを突破したサンティアゴ・アリアスの折り返しにリチャルド・リオスが合わせるが、わずかに枠の外。73分にはハメス・ロドリゲスが強烈なボレーシュートを放つも、ポルトガルDFが頭でブロックし、得点を許さない。
コロンビアは終了間際の90＋１分、ダビンソン・サンチェスがヘディングでネットを揺らすも、オフサイドの判定に。このまま最後までネットは揺れず試合終了。勝点を７に伸ばしたコロンビアがK組首位で決勝トーナメント進出を決め、勝点５のポルトガルも２位でグループステージ突破を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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