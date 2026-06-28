現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ最終日を迎え、韓国の２大会ぶりの１次リーグ敗退が決まった。

２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、この日、Ｌ組でクロアチアがガーナに勝利、Ｋ組でコンゴがウズベキスタンに勝利したことでグループリーグ敗退が決まった。

Ｋ組は前半にウズベキスタンが先制に成功。そのままウズベキスタンが勝利、もしくは引き分けでも最後に試合が行われるＪ組に望みを繋げたが、後半にコンゴが逆転。悲劇的な形で敗退が決まった。

まさか・・・だった。昨年１２月の組み合わせ抽選会。開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフＤ勝者（その後チェコに決定）となった際、韓国メディアは「Ｗ杯の歴史上、このような蜂蜜組はなかった」とヨーロッパの強豪や、ブラジル、アルゼンチンといった南米勢を回避できたことを歓迎していた。初戦のチェコに勝利したが、その後に急失速。メキシコ戦ではＧＫとＤＦが交錯し、こぼれたボールを押し込まれて失点し、そのまま敗れた。必勝を期した南アフリカ戦ではパフォーマンスが上がらず、後半に失点して敗戦。１勝２敗、勝ち点３の３位で終え、他組の結果待ちとなった。

当初は統計サイトでは突破率９４％とされていたが、日本のスウェーデン戦引き分けや、ドイツのエクアドル戦の敗戦など、ことごとく希望が打ち砕かれる結果に。前日２７日の段階で３組を残し、暫定も含めるとボーダーの８位に転落し、崖っぷちに追い込まれていた。

◇Ｋ組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

○１位スウェーデン（Ｆ） 勝ち点４、得失点０、総得点７

○２位ＤＲコンゴ（Ｋ） 勝ち点４、得失点０、総得点３

○３位ガーナ（Ｌ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○４位エクアドル（Ｅ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○５位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ） 勝ち点４、得失点-１、総得点５

○６位パラグアイ（Ｄ） 勝ち点４、得失点-２、総得点２

○７位セネガル（Ｉ） 勝ち点３、得失点＋２、総得点８

８位イラン（Ｇ） 勝ち点３、得失点０、総得点３

９位韓国（Ａ） 勝ち点３、得失点-１、総得点２

※１０位アルジェリア（Ｊ） 勝ち点３、得失点-２、総得点２

１１位スコットランド（Ｃ） 勝ち点３、得失点-３、総得点１

１２位ウルグアイ（Ｈ） 勝ち点２、得失点-１、総得点３