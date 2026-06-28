◇W杯北中米大会1次リーグK組 コンゴ 3―1 ウズベキスタン（2026年6月27日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、52年ぶり2度目出場のコンゴがウズベキスタンを相手に3―1の逆転勝ちでW杯初勝利を挙げ、勝ち点4の同組3位で初の決勝トーナメント進出を決めた。初出場のウズベキスタンは勝ち点0で1次リーグ敗退となった。

ウズベキスタンが前半10分、FWショムロドフ（バシャクシェヒル）のゴールで先制。ペナルティーエリア内の左からシュートを浮かせてGKの頭上を超え、右サイドネットに吸い込まれる“技あり弾”で、ウズベキスタン代表最多記録を自ら更新する通算45点目をマークした。

コンゴは前半18分、FWムブク（モンペリエ）が左足で強烈なシュートを突き刺したが、自軍にファウルがあったため取り消し。その後もポゼッションで優位に立ちながらゴールが遠かったものの、後半23分にFWウィサ（ニューカッスル）がウズベキスタンDFフサノフ（マンチェスターC）に倒されて得たPKを自ら沈め、同点に追いついた。

さらに後半33分、左サイドで切れ込んだFWエリア（アランヤスポル）からのパスをFWマイエレ（ピラミッズ）が右つま先で流し込んで勝ち越し。アディショナルタイムにもウィサがチーム3点目を挙げ、突き放した。

今大会は1次リーグ各組2位までと、3位の12チームのうち成績上位の8チームが決勝トーナメントへ進出する。コンゴは勝ち点を4に伸ばし、8番手グループのトップで1次リーグ突破となった。