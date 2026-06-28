南アフリカに敗れ、頭を抱える韓国代表・ソン・フンミン（写真提供・ロイター／アフロ）

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　現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ最終日を迎え、韓国代表が２大会連続の決勝トーナメント進出を逃した。

　２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、この日、Ｌ組でクロアチアがガーナに勝利、Ｋ組でＤＲコンゴがウズベキスタンに勝利したことでグループリーグ敗退が決まった。

　Ｋ組は前半にウズベキスタンが先制に成功。そのままウズベキスタンが勝利、もしくは引き分けでも最後に試合が行われるＪ組に望みを繋げたが、後半にコンゴが逆転。悲劇的な形で敗退が決まった。

　各組３位１２チームのうち上位８チームが予選突破となる中、韓国はボーダーライン下の９位に沈んだ。

　グループリーグ最終日を前に、奇跡の突破には３つの条件が必要だった韓国代表。まずＬ組でガーナがクロアチアに勝利すること、Ｋ組でウズベキスタンがコンゴに５点差以内勝利か、引き分けに終わること。最後のＪ組で２位オーストリアが３位アルジェリアに勝利すること、もしくはアルジェリアが２点差以上で勝利すること。このうち２つを満たせば、突破となっていた。

　だが韓国の望みはことごとく打ち砕かれる結果に。最後のオーストリア−アルジェリア戦を待たずに戦いは終焉の時を迎えてしまった。

　◇Ｋ組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

　○１位スウェーデン（Ｆ）　勝ち点４、得失点０、総得点７

　○２位ＤＲコンゴ（Ｋ）　勝ち点４、得失点０、総得点３

　○３位ガーナ（Ｌ）　勝ち点４、得失点０、総得点２

　○４位エクアドル（Ｅ）　勝ち点４、得失点０、総得点２

　○５位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ）　勝ち点４、得失点-１、総得点５

　○６位パラグアイ（Ｄ）　勝ち点４、得失点-２、総得点２

　○７位セネガル（Ｉ）　勝ち点３、得失点＋２、総得点８

　　８位イラン（Ｇ）　勝ち点３、得失点０、総得点３

　　９位韓国（Ａ）　勝ち点３、得失点-１、総得点２

　※１０位アルジェリア（Ｊ）　勝ち点３、得失点-２、総得点２

　　１１位スコットランド（Ｃ）　勝ち点３、得失点-３、総得点１

　　１２位ウルグアイ（Ｈ）　勝ち点２、得失点-１、総得点３