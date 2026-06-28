現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ最終日を迎え、韓国代表が２大会連続の決勝トーナメント進出を逃した。

２５日にＡ組３位勝ち点３、得失点-１で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっていた韓国だが、この日、Ｌ組でクロアチアがガーナに勝利、Ｋ組でＤＲコンゴがウズベキスタンに勝利したことでグループリーグ敗退が決まった。

Ｋ組は前半にウズベキスタンが先制に成功。そのままウズベキスタンが勝利、もしくは引き分けでも最後に試合が行われるＪ組に望みを繋げたが、後半にコンゴが逆転。悲劇的な形で敗退が決まった。

各組３位１２チームのうち上位８チームが予選突破となる中、韓国はボーダーライン下の９位に沈んだ。

グループリーグ最終日を前に、奇跡の突破には３つの条件が必要だった韓国代表。まずＬ組でガーナがクロアチアに勝利すること、Ｋ組でウズベキスタンがコンゴに５点差以内勝利か、引き分けに終わること。最後のＪ組で２位オーストリアが３位アルジェリアに勝利すること、もしくはアルジェリアが２点差以上で勝利すること。このうち２つを満たせば、突破となっていた。

だが韓国の望みはことごとく打ち砕かれる結果に。最後のオーストリア−アルジェリア戦を待たずに戦いは終焉の時を迎えてしまった。

◇Ｋ組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

○１位スウェーデン（Ｆ） 勝ち点４、得失点０、総得点７

○２位ＤＲコンゴ（Ｋ） 勝ち点４、得失点０、総得点３

○３位ガーナ（Ｌ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○４位エクアドル（Ｅ） 勝ち点４、得失点０、総得点２

○５位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ） 勝ち点４、得失点-１、総得点５

○６位パラグアイ（Ｄ） 勝ち点４、得失点-２、総得点２

○７位セネガル（Ｉ） 勝ち点３、得失点＋２、総得点８

８位イラン（Ｇ） 勝ち点３、得失点０、総得点３

９位韓国（Ａ） 勝ち点３、得失点-１、総得点２

※１０位アルジェリア（Ｊ） 勝ち点３、得失点-２、総得点２

１１位スコットランド（Ｃ） 勝ち点３、得失点-３、総得点１

１２位ウルグアイ（Ｈ） 勝ち点２、得失点-１、総得点３