◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、1次リーグ最終日が行われ、突破の可否が他組の結果に委ねられていたA組3位の韓国は2大会連続の決勝トーナメント進出を逃した。

韓国は勝ち点3、得失点差-1、総得点2で1次リーグを終了。12チームのうち上位8チームが決勝トーナメント進出となる各組3位のうち、最終日を前に暫定8番手と後がない状況だった。この日の1次リーグはJ、K、L組の計6試合が実施され、まずはL組のガーナが勝ち点4の3位で決勝トーナメントへ進出。続くK組でコンゴがウズベキスタンを破って勝ち点4の3位となり、韓国を上回った。一時はウズベキスタンがリードしたが、コンゴは逆転勝ちで韓国の“望み”を打ち砕く形となった。

韓国は勝ち点3で臨んだ24日（同25日）の1次リーグ最終戦で南アフリカと対戦。引き分け以上で2位通過だった試合を0―1で落とし、3位に転落していた。試合から3日待ったものの吉報は届かず、2大会ぶりの1次リーグ敗退となった。

＜3位グループ順位＞（K組終了時点）

☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退

(1)☆コンゴ 3試合 勝ち点4 得失点差1

(2)☆スウェーデン 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点7

(3)☆ガーナ 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点2

(4)☆エクアドル 3試合 勝ち点4 得失点差0 総得点2

(5)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 3試合 勝ち点4 得失点差-1

(6)☆パラグアイ 3試合 勝ち点4 得失点差-2

(7)☆セネガル 3試合 勝ち点3 得失点差2

(8)イラン 3試合 勝ち点3 得失点差0

＜以上決勝トーナメント進出＞

(9)▼韓国 3試合 勝ち点3 得失点差-1 総得点2

(10)アルジェリア 2試合 勝ち点3 得失点差-2

(11)▼スコットランド 3試合 勝ち点3 得失点差-3

(12)▼ウルグアイ 3試合 勝ち点2 得失点差-1