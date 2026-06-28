◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第３戦 コンゴ３―１ウズベキスタン（２７日、アトランタ競技場）

ＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは同４６位のコンゴに１―３で敗れた。１次リーグ（Ｌ）全敗となり、決勝トーナメント（Ｔ）進出とはならなかった。

痛恨の逆転負けを喫した。前半１０分にＭＦモズゴボイのパスからＦＷショムロドフが先制点を決めた。しかし、エリア内で与えたファウルから後半２３分にＦＷウィサに同点弾を決められると、同３３分に逆転弾を浴びた。後半アディショナルタイム１分には再びウィサにゴールを決められ、涙を飲んだ。

ウズベキスタンは長らくアジア予選などで日本と競い合ってきた中央アジアの雄。マンチェスターＣ（イングランド）で活躍する２２歳ＤＦフサノフら若手にタレントをそろえる。本大会を見据え、２００６年ドイツＷ杯で優勝したイタリア代表の主将を務めたファビオ・カンナバロ氏（５２）が監督に就任し、さらなる堅守構築に努めた。今大会はアジアの出場枠が前回の４・５から８・５と増え、初めてＷ杯の切符をつかんだが、持ち味は発揮出来なかった。

◆ウズベキスタン（初出場） ＦＩＦＡランク５０位。アジア杯最高成績は２０１１年の４位。２５年から元イタリア代表ＤＦのファビオ・カンナバロ監督が指揮。主な選手はＤＦフサノフ（マンチェスターＣ）。アジア予選は６勝３分け１敗で突破。首都タシケント。人口は約３５００万人。