欧州の牝馬路線の注目Ｇ１・第７９回プリティーポリーステークスが日本時間６月２７日、愛国・カラ競馬場の芝２０００メートル（良）で８頭立てで行われた。結果を受け、海外のブックメーカーでは凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）のオッズに変化が現れた。

ディラン・マクモナグル騎手が騎乗した断然１番人気のサンダリングオン（牝３歳、愛国・ジョセフ・オブライエン厩舎、父フランケル）は４着に敗れた。伸びを欠いて、英オークス馬に続くＧ１連勝とはならず。ウィリアムヒルではレース前の時点で、サンダリングオンは９倍で３番人気だったが、１３倍で３番人気タイに評価を落とした。

２番人気のエストレンジ（牝５歳、英国・デビッド・オメーラ厩舎、父ナイトオブサンダー）が、１馬身半差をつけてＧ１初勝利。レーシングＴＶのインタビューに対し、オメーラ調教師は「凱旋門賞に挑戦したいと思っており、登録済みです。彼女にとって重要なＧ１レースでの勝利を、素晴らしい形で成し遂げてくれました」と語っている。昨年は内視鏡検査で異常が見つかり、直前に凱旋門賞は出走取り消し。今年初戦のレスターピゴットフィリーズＳに続く連勝の好発進で、３４倍から１７倍の６番人気タイに評価を上げており、今後に注目が集まる。

現段階で１番人気は連覇を狙うダリズ（牡４歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザスターズ）で４・５倍。昨年２着のミニーホーク（牝４歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が２番人気の８倍で続く。

日本調教馬はメイショウタバルとアドマイヤテラが２６倍で９番人気タイ。ビザンチンドリームが３４倍で１８番人気タイ。シンエンペラーとアロヒアリイが６７倍となっている。