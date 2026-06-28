◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２７日（日本時間２８日）、敵地・パドレス戦に先発。レギュラーシーズン通算１勝３敗の宿敵を相手に、大谷ら日本人トップに並ぶ８勝目をかけて先発した。

初回先頭のタティスには変化球主体でカットボール、カーブ、シンカーを駆使しフルカウントから遊ゴロ。テーラーには膝元へのシンカーを打たせて三ゴロ。３番メリルに対してはカウント２−２から外角低めへの９６・２マイル（約１５４・８キロ）の直球で見逃し三振に仕留め、初回を３者凡退で立ち上がった。

１点の援護をもらった２回は主軸に対し１０球で３者凡退。３回は先頭のアンドゥハーに左前にはじき返され初安打を許したが、併殺で２死とすると、ファーミンを見逃し三振とし、打者９人で３回までを終えた。

山本は前回２０日（同２１日）の本拠地・オリオールズ戦で６回６安打３失点と試合をつくったが、５敗目を喫して自身の連勝が「４」でストップした。だが、その前の１３日（同１４日）の敵地・ホワイトソックス戦では８回２死までパーフェクト投球を見せるなど、圧巻の投球が続いていた。パドレス戦は５月１８日（同１９日）に７回３安打１失点と好投するも、打線の援護なく黒星となった。今回こそ雪辱し、エースの役目を果たす時だ。