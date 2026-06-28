歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんが６日２０日に老衰のため亡くなったことが、２８日に公式サイトで報告された。９１歳だった。１９３５年に長崎市で生まれ、歌手や俳優として活躍。同性愛者であることを公言した芸能人の草分け的存在として知られた。独特の話し方とキャラクターで愛され、歌の実力は８０歳を超えても衰え知らず。存在感を示し続けていた。

独特なオーラと立ち位置で、芸能界に圧倒的な存在感を示した美輪さんが旅立った。２０１９年９月に脳梗塞で入院したものの復帰。２２年１０月にはテレビ朝日系「徹子の部屋」で変顔を披露するなど、おちゃめな一面で番組を盛り上げた。

年齢を重ねても、パワフルさは健在だった。１２年、「ヨイトマケの唄」でＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。当時７７歳での初出場は史上最年長だった。「私は白と赤のちょうど中間の桃色組で出ます。衣装はヌードです」と発言し注目の的に。ステージでは６分間ノーカットでパワフルな歌声を聴かせた。その後、１５年まで４年連続出場した。

波乱万丈の人生だった。１０歳の時に地元・長崎で被爆。小学校の頃から声楽を学び、国立音楽高等学校（現在の国立音大付属高）に進学するため１５歳で上京した。

中退後は進駐軍のキャンプを回るなどしてプロの歌手として活動した。その後、東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里（ぎんぱり）」と歌手として専属契約。作家・三島由紀夫や吉行淳之介ら文化人との交遊を深め、５７年にシャンソンを日本語でカバーした「メケメケ」がヒットし、絶世の美貌とファッションでブレイクした。

当時としては珍しく、同性愛者であることをカミングアウト。人気は一時低迷したが、６５年にリリースし戦後の復興期に生きる労働者の姿を描いた「ヨイトマケの唄」が大ヒット。８０年代にはフランス、ドイツなど海外でコンサートツアーも行った。

俳優としても活躍した。劇作家・寺山修司が美輪さんのために書き下ろした舞台「青森県のせむし男」や「毛皮のマリー」に出演。三島が江戸川乱歩の代表作を戯曲化した舞台「黒蜥蜴（くろとかげ）」では主演だけでなく演出や美術なども務め、絶賛された。劇評はニューヨーク・タイムズに取り上げられ、世界的ヒットに。９０年代にはこれらの舞台を再演して話題になった。

その後もスタジオジブリのアニメ映画「もののけ姫」（９７年）、「ハウルの動く城」（０４年）に声優として出演。０５年にはテレビ朝日系のトーク番組「オーラの泉」に“愛の伝道師”として登場し、スピリチュアルブームを先導した。晩年も読経を日課にし、人生訓を書にしたためるなど独特の人生観で幅広い世代からの支持を得ていた。