◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第３戦 コンゴ３―１ウズベキスタン（２７日、アトランタ競技場）

Ａ組３位の韓国が決勝トーナメント（Ｔ）進出を逃した。Ｋ組で３位のコンゴがウズベキスタンに勝利し、コンゴの勝ち点が４に。出場チーム数の増加により、今大会は各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できる中、韓国は９番手に後退。２大会ぶりの１次リーグ（Ｌ）敗退が正式に決まった。

韓国は絶体絶命の状況だった。大会第１６日（日本時間２７日）の時点で５チームの１次Ｌ突破が決定。Ｇ、Ｈ、Ｉ組の結果を受けて各組３位による決勝Ｔ争いで８番手に後退し、後がなくなっていた。第２戦終了時点で勝ち点３、得失点差−１でＬ組３位につけていたクロアチアが敗れれば７番手になったが、クロアチアがガーナに勝利したことで同組２位に浮上。３位になったガーナは第２戦の時点で勝ち点４を積み上げており、決勝Ｔ進出が決定。韓国は８番手のままとなっており、コンゴの勝利でわずかに残っていた決勝Ｔ進出の可能性が消えた。

韓国は初戦のチェコ戦こそ逆転勝利を収めたが、その後は波に乗れず。第２戦のメキシコ戦では空中戦で守護神とＤＦが激突し、こぼれた球から決勝点を奪われる致命的なミスで敗北すると、第３戦は引き分け以上で突破が決まる状況だったが、格下の南アフリカにまさかの完封負け。２連敗で勝ち点３、得失点差−１で１次Ｌを終了し、志半ばで北中米の地を去ることになった。

◆各組３位の順位（Ｋ組第３戦終了時）

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉コンゴ ４ ＋１

〈２〉スウェーデン ４ ０

〈３〉ガーナ ４ ０

〈４〉エクアドル ４ ０

〈５〉ボスニアＨ ４ −１

〈６〉パラグアイ ４ −２

〈７〉セネガル ３ ＋２

〈８〉イラン ３ ０

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〈９〉韓 国 ３ −１

〈１０〉※アルジェリア３ −２

〈１１〉スコットランド３ −３

〈１２〉ウルグアイ ２ ー１

※は２試合のみ

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる

◆韓国（１１大会連続１２度目）ＦＩＦＡランク２５位。自国開催の０２年大会で４位が最高。１０年と２２年に１６強。かつて平塚（現・湘南）、柏でプレーした洪明甫（ホン・ミョンボ、５７）が１４年大会以来２度目の指揮。アジア３次予選はＢ組で６勝４分けの１位突破。予選成績は１１勝５分。首都はソウル。人口は約５１００万人。