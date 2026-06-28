◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第３戦　コンゴ３―１ウズベキスタン（２７日、アトランタ競技場）

　Ａ組３位の韓国が決勝トーナメント（Ｔ）進出を逃した。Ｋ組で３位のコンゴがウズベキスタンに勝利し、コンゴの勝ち点が４に。出場チーム数の増加により、今大会は各組３位（計１２チーム）のうち上位８チームが決勝Ｔに進出できる中、韓国は９番手に後退。２大会ぶりの１次リーグ（Ｌ）敗退が正式に決まった。

　韓国は絶体絶命の状況だった。大会第１６日（日本時間２７日）の時点で５チームの１次Ｌ突破が決定。Ｇ、Ｈ、Ｉ組の結果を受けて各組３位による決勝Ｔ争いで８番手に後退し、後がなくなっていた。第２戦終了時点で勝ち点３、得失点差−１でＬ組３位につけていたクロアチアが敗れれば７番手になったが、クロアチアがガーナに勝利したことで同組２位に浮上。３位になったガーナは第２戦の時点で勝ち点４を積み上げており、決勝Ｔ進出が決定。韓国は８番手のままとなっており、コンゴの勝利でわずかに残っていた決勝Ｔ進出の可能性が消えた。

　韓国は初戦のチェコ戦こそ逆転勝利を収めたが、その後は波に乗れず。第２戦のメキシコ戦では空中戦で守護神とＤＦが激突し、こぼれた球から決勝点を奪われる致命的なミスで敗北すると、第３戦は引き分け以上で突破が決まる状況だったが、格下の南アフリカにまさかの完封負け。２連敗で勝ち点３、得失点差−１で１次Ｌを終了し、志半ばで北中米の地を去ることになった。

◆各組３位の順位（Ｋ組第３戦終了時）

　位　チーム　　　勝点　得失差

〈１〉コンゴ　　　　　４　＋１

〈２〉スウェーデン　　４　　０

〈３〉ガーナ　　　　　４　　０

〈４〉エクアドル　　　４　　０

〈５〉ボスニアＨ　　　４　−１

〈６〉パラグアイ　　　４　−２

〈７〉セネガル　　　　３　＋２

〈８〉イラン　　　　　３　　０

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〈９〉韓　　　国　　３　−１

〈１０〉※アルジェリア３　−２

〈１１〉スコットランド３　−３

〈１２〉ウルグアイ　　２　ー１

※は２試合のみ

　◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

　▽１位＆２位　⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

　▽３位通過チーム　全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる

　◆韓国（１１大会連続１２度目）ＦＩＦＡランク２５位。自国開催の０２年大会で４位が最高。１０年と２２年に１６強。かつて平塚（現・湘南）、柏でプレーした洪明甫（ホン・ミョンボ、５７）が１４年大会以来２度目の指揮。アジア３次予選はＢ組で６勝４分けの１位突破。予選成績は１１勝５分。首都はソウル。人口は約５１００万人。