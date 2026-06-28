◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第３戦 コンゴ３―１ウズベキスタン（２７日、アトランタ競技場）

ＦＩＦＡランク４６位のコンゴは同５０位のウズベキスタンに３―１で勝利した。勝ち点４に伸ばし、３位での決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。

コンゴは第２戦を終えた時点で勝ち点１。勝てば３位による決勝Ｔ進出の可能性が高まる一戦で、前半１０分にＭＦモズゴボイのパスからＦＷショムロドフに先制点を決められる。７分後にＭＦムブクがゴールを決めるが、攻撃の過程でファウルがあったとＶＡＲで判定され、ノーゴールに。前半はそのまま無得点で終えた。

ただ、後半にチャンスが訪れる。エリア内でファウルをもらいＰＫを獲得すると、後半２３分にＦＷウィサが冷静に決めて試合を振り出しに戻した。さらに後半３３分には途中出場のＦＷマイエレが勝ち越しゴールを決めて、ついにリードを奪った。さらに後半アディショナルタイム１分、ウィサが左サイドから切り込んで右足でシュート。ゴール左に決定的な３点目が吸い込まれ、イレブンは歓喜に浸った。

コンゴはアフリカ大陸中央部に位置する国で、１９９７年以前の旧国名はザイール。今大会はザイール代表として出場した１９７４年西ドイツ大会以来のＷ杯となった。しかし現地入り前には自国でのエボラ出血熱の流行を受け、首都キンシャサで予定されていた壮行イベントが中止に。米政府から入国前に２１日間の隔離措置を義務づけられていた。

愛称は日本語でヒョウを意味する「レオパーズ」。１１日に米テキサス州ヒューストンの空港に降り立った際は、愛称のヒョウの柄が右肩から胸元にかけてあしらわれた黒のスーツで登場。手にはおそろいのヒョウ柄のクッションバッグを運び、個性的なファッションで強烈なインパクトを残したが、ピッチ上でも結果を残した。

３位での決勝Ｔ進出の可能性があった韓国はコンゴの勝利により、敗退が決定した。

コンゴ・デサブル監督「選手たちは称賛に値する。得点を奪われても、どう挽回するかを理解していた。より攻撃する気持ちをもってプレーしてくれた。コンゴの人たちを思うと、本当に誇らしく、幸せ」

◆コンゴ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク４６位。Ｗ杯最高成績は１９７４年の１次Ｌ敗退。アフリカ選手権は１９６８、７４年と２度優勝。セバスチャン・デサブル監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦワンビサカ（ウェストハム）、ＦＷウィサ（ニューカッスル）。アフリカ予選後に大陸間プレーオフでジャマイカを下し、本大会出場権を獲得。首都キンシャサ。人口約１億８００万人。

◆各組３位の順位（Ｋ組第３戦終了時）

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉コンゴ ４ ＋１

〈２〉スウェーデン ４ ０

〈３〉ガーナ ４ ０

〈４〉エクアドル ４ ０

〈５〉ボスニアＨ ４ −１

〈６〉パラグアイ ４ −２

〈７〉セネガル ３ ＋２

〈８〉イラン ３ ０

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〈９〉韓 国 ３ −１

〈１０〉※アルジェリア３ −２

〈１１〉スコットランド３ −３

〈１２〉ウルグアイ ２ ー１

※は２試合のみ

◆コンゴ（１３大会ぶり２度目） ＦＩＦＡランク４６位。Ｗ杯最高成績は１９７４年の１次Ｌ敗退。アフリカ選手権は１９６８、７４年と２度優勝。セバスチャン・デサブル監督（４９）が指揮。主な選手はＤＦワンビサカ（ウェストハム）、ＦＷウィサ（ニューカッスル）。アフリカ予選後に大陸間プレーオフでジャマイカを下し、本大会出場権を獲得。首都キンシャサ。人口約１億８００万人。