美輪明宏さん死去 享年91「最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」生前記した直筆文も公開【全文】
【モデルプレス＝2026/06/28】歌手の美輪明宏さんが、亡くなったことがわかった。91歳だった。6月28日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】美輪明宏さん、生前に残した直筆メッセージ
サイトでは「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で永眠いたしました」と報告。「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。葬儀・告別式は近親者のみで執り行ったとし、お別れ会や偲ぶ会の予定はないという。
続けて「この1年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約3ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました」と明かし、「最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」と美輪さんの最期の様子を説明。「都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」とした。
また、生前に美輪さんが記した直筆メッセージも公開された。美しい文字で「こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません この世のすべての問題を解く鍵は愛です 愛があれば戦争なんか起こりません 美輪明宏」とつづられている。
サイトでは「美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。その願いを込めたメッセージです。本人が常々口にしていた言葉です」と説明している。
1935年5月15日生まれ、長崎県出身。1952年にシャンソン歌手としてデビューし、1957年に「メケメケ」がヒット。1963年には自ら作詞作曲を手掛けた「ヨイトマケの唄」で再び注目を集め、2012年には「NHK紅白歌合戦」の初出場を果たした。俳優や声優としても活動し、「もののけ姫」山犬神・モロの君役、「ハウルの動く城」荒れ地の魔女役などを務めていた。（modelpress編集部）
突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で永眠いたしました。
生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます。
なお、葬儀告別式につきましては本人の意向により近親者のみで執り行いました。お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては辞退させていただきます。
この1年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約3ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。
都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。
生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。
世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。
日本国内でも闇バイト、通り魔、SNSによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。
美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。その願いを込めたメッセージです。本人が常々口にしていた言葉です。
令和8年6月28日
株式会社オフィスミワ一同
【Not Sponsored 記事】
【写真】美輪明宏さん、生前に残した直筆メッセージ
◆美輪明宏さん死去 享年91
サイトでは「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で永眠いたしました」と報告。「生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます」と伝えた。葬儀・告別式は近親者のみで執り行ったとし、お別れ会や偲ぶ会の予定はないという。
また、生前に美輪さんが記した直筆メッセージも公開された。美しい文字で「こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありません この世のすべての問題を解く鍵は愛です 愛があれば戦争なんか起こりません 美輪明宏」とつづられている。
サイトでは「美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。その願いを込めたメッセージです。本人が常々口にしていた言葉です」と説明している。
◆美輪明宏プロフィール
1935年5月15日生まれ、長崎県出身。1952年にシャンソン歌手としてデビューし、1957年に「メケメケ」がヒット。1963年には自ら作詞作曲を手掛けた「ヨイトマケの唄」で再び注目を集め、2012年には「NHK紅白歌合戦」の初出場を果たした。俳優や声優としても活動し、「もののけ姫」山犬神・モロの君役、「ハウルの動く城」荒れ地の魔女役などを務めていた。（modelpress編集部）
◆全文
突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で永眠いたしました。
生前は多くの皆さまから格別のご厚情を賜り、いつも温かく支えていただきましたこと、本人ならびに弊社社員一同、心より感謝申し上げます。
なお、葬儀告別式につきましては本人の意向により近親者のみで執り行いました。お別れ会や偲ぶ会の予定はございません。誠に勝手ながら、ご香典ご供花につきましては辞退させていただきます。
この1年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約3ヶ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました。最後は「ありがとう」と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました。
都内で営まれた告別式には、本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました。
生前の美輪明宏から直筆のメッセージを預かっております。
世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。
日本国内でも闇バイト、通り魔、SNSによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。
美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。その願いを込めたメッセージです。本人が常々口にしていた言葉です。
令和8年6月28日
株式会社オフィスミワ一同
【Not Sponsored 記事】