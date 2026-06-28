

左からDXTEEN平本健とSUPER★DRAGON飯島颯(C)ましろいと・スターツ出版／セキスキ製作委員会

DXTEEN平本健とSUPER★DRAGON飯島颯が、小西詠斗×元之介W主演、青春BLドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』（BSフジ８月７日25時00分~スタート）に出演が決定した。併せてキービジュアル、主題歌とOP曲などが解禁された。

【写真】公開された「セキスキ」キービジュアル

「第1回ノベマ！BL短編コンテスト」で最優秀賞を受賞した、ましろいとによる人気作『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』の実写ドラマ化詳細が発表された,。2026年8月7日25時よりBSフジで放送を開始するほか、FODでの独占先行配信、TVerでの見逃し配信、さらには全世界配信も決定した。

■正反対な2人の恋を描く「尊さMAX」のストーリー

物語は、ごく平凡な高校生・間山晴（小西詠斗）が、席替えで後ろの席になったクラスの一軍男子・朝宮光星（元之介）から「お前のことが好き」と書かれたプリントを回されるところから動き出す。 「無理。ずっと我慢してたから」「俺はずっとこうしたかった」と、日に日にヒートアップする朝宮の重すぎる愛。恋に一直線な一軍男子と、超ウブな純粋男子が織りなす、思春期ならではの繊細な心の揺れ動きを描く青春BL。

■物語を彩る追加キャストと役どころ

主演の2人に加え、物語の脇を固める追加キャストも解禁された。平本健（DXTEEN）が榊当麻（さかき とうま）役を演じる。榊当麻は一軍グループのムードメーカー。周囲をよく観察しており、軽口を叩きながらも友人の背中をさりげなく押すポジション。

飯島颯（SUPER★DRAGON）は、常川田光希（つねかわだ みつき）役を務める。常に落ち着いた雰囲気をまとい、間山と朝宮の関係性を静かに理解。時折、核心を突く言葉で２人の関係を後押しする。

■主題歌はSUPER★DRAGON、OPはキミノウィルスが担当

本作のテーマソングも決定した。主題歌はSUPER★DRAGONの『NPC』に決定 。独自のミクスチャースタイルを武器とする9人組ユニット、スパドラが主題歌を担当する。

オープニング曲はキミノウィルスの『白鯨』に決定。 本作のために書き下ろされた楽曲で、戻れない夏の記憶と届かない想いを閉じ込めた、甘くキャッチーなメロディの青春ラブソングとなっている。

監督はFODドラマ『コントラスト』の中山佳香と奈良優大、脚本は後藤賢人が務める。

ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』は８月７日（毎週金曜25時00分〜25時30分）BSフジでスタート。FOD・TVerで見逃し配信、さらに全世界配信も決定した。