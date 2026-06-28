「北中米Ｗ杯・グループＫ、コンゴ代表３−１ウズベキスタン代表」（２７日、アトランタ）

コンゴ代表が劇的な逆転勝利を決め、初の決勝トーナメント進出を決めた。

１点を追う後半、同点に追いついたコンゴはさらに後半３２分にマイェレがゴール前に切り込んで押し込み逆転に成功した。歓喜に沸くコンゴイレブンとスタンド。最後まで攻撃の手を緩めず、後半アディショナルタイムにもダメ押しゴールを決めてウズベキスタンを押し切った。

前半は苦しい戦いだった。１０分にウズベキスタンに先制ゴールを決められると、まさかの展開も待っていた。同１６分に自陣からボールを回し、左サイドからゴール前へクロス。これにムブクが左足で合わせ、強烈なシュートでネットに突き刺さった。キーパーが一歩も動けない完璧な一撃にスタジアムも沸き返ったが、直後に主審がＶＡＲを宣告した。

ムブクがボールを持って右サイドから上がっていく際、手が相手の顔面に当たっていた。これをファウル判定とし、ゴールは認められなかった。取り消しの判定に歓喜に沸いたスタンドは騒然。ムブクも苦笑いを浮かべた。

そんな悪い流れをものともせず押し切ったコンゴ代表。崖っぷちに立っていた韓国代表に引導を渡す形で激しいグループ３位の争いを制し、初の決勝トーナメント進出を決めた。