◇W杯北中米大会1次リーグK組 コロンビア0ー0ポルトガル（2026年6月27日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、コロンビア（FIFAランク13位）はポルトガル（同5位）と対戦。スコアレスドローに終わり、2勝1分けの勝ち点7で首位通過を決めた。

後半アディッショナルタイムの左CKでショートコーナーを選択。左からのクロスにファーサイドでDFダビンソン・サンチェス（ガラタサライ）が頭を合わせて、ゴールネットを揺らしたが、オフサイドの判定。VARの結果、サンチェスのつま先が出ていたことが確認され、幻のゴールとなった。

前半44分、MFヘフェルソン・レルマ（クリスタル・パレス）が枠内へのシュートを放つもブロック。前半終了間際にも、MFハメス・ロドリゲス（マイアミ）が左足を振り抜いたが、相手GKにセーブされた。ポルトガルの9本を上回る14本のシュートを浴びせながら、スコアレスで前半を折り返した。

コロンビアは初戦ウズベキスタン戦を3−1で勝利し、白星発進。第2戦コンゴ戦は1−0で勝ち、2連勝で1次L突破を決めていた。

▼ネストル・ロレンソ監督 何度もチャンスを作り、相手ゴールに迫ったが、最後の決定力が欠けていた。選手たちは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた。

▼ハメス・ロドリゲス ポルトガルを相手にいい試合ができた。唯一ゴールだけが足りなかった。