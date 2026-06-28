ヒット曲「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られる歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが老衰のため6月20日に死去した。91歳だった。所属事務所が28日、発表した。

所属事務所によると、亡くなったのは6月20日午前9時30分。この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていた。約3カ月前に体調を崩してからは自宅で静養を続けていた。

今年2026年は著名人の訃報が相次いでいる。1月13日には、TBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の人気番組で司会を務めたフリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）が元旦に肺がんのため死去していたことが発表された。

同22日には、将棋界で最高齢勝利、現役勤続年数、通算対局数など数々の記録を持ち、晩年は「ひふみん」の愛称で親しまれた、将棋棋士の加藤一二三さん（享年86）が肺炎のため天国へ。列島が悲しみに包まれた。

5月には、21日に「ブルー・ライト・ヨコハマ」「亜麻色の髪の乙女」などを手がけた作詞家の橋本淳さん（享年86）が肝硬変のため死去。31日に「知りたくないの」や「今日でお別れ」で大ヒットした歌手の菅原洋一さん（享年92）が悪性リンパ腫のため死去と、歌謡界の訃報も相次いだ。

6月11日には、プロボクシングの元WBC世界ライト級王者で、タレント、俳優としてマルチに活躍したガッツ石松さん（享年76）の訃報が報じられ、翌12日には、歌舞伎界の名門に生まれ映画スターとして活躍しながら、バラエティー番組では“天然ボケの愛されキャラ”としてお茶の間に愛された女優の中村玉緒さん（享年86）が肺炎のため死去したことが発表された。

相次ぐレジェンドの訃報に悲しみの声が広がっている。