織田裕二主演ドラマ、衝撃のラスト98秒。バディの絆深まる結末から目を疑う光景＜ダブルエッジ＞

織田裕二がテレビ朝日ドラマ初主演を務めたテレビ朝日ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』が6月27日（土）に放送された。

本作は、織田演じる車いすに乗った元捜査一課刑事・郡司孝介が主人公。かつて捜査一課のエースだった郡司は、3年前に連続殺人鬼・馬飼野隆一（音尾琢真）と接触した現場で刺されてしまった。これをきっかけに郡司は、所轄の生活安全課へ異動。一方、郡司に撃たれた馬飼野は、海に落下して命を落としたと思われていた。

しかし物語冒頭、馬飼野の手口とよく似た殺人事件が新たに発生。馬飼野と唯一接触していた郡司は捜査一課に呼び戻され、ASD（自閉スペクトラム症）をもつ警視庁捜査二課・財務捜査官の阿久都華瑠（小野花梨）とタッグを組み、この難解な事件に挑むことになる。

ドラマ終盤では、事件を解決した郡司と華瑠の和やかな一幕が展開されたが、突然、目を疑う場面が繰り広げられ…。

（※以下、ネタバレがあります）

【映像】ラスト98秒でハッピーエンドが一転!?

◆郡司とすれ違った人物は…

3年前に連続殺人鬼・馬飼野と接触した現場で刺され、それ以来車いす生活を送っている郡司。

そんななか、大物政治家の娘が口にテープを巻かれて亡くなっている事件が発生。彼女は真っ赤に染まった白いドレスを着ており、この遺体の状況が馬飼野の事件とよく似ていたことから、郡司は捜査一課に呼び戻され事件の捜査を担当することに。

警視庁捜査二課・財務捜査官である華瑠をサポート役につけた郡司は、やがて今回の事件には馬飼野の事件とは異なる点があることに気がつく。

そして終盤、“誰も予想できない犯人”を突き止める展開が描かれていった。

無事事件を解決し、再び捜査一課を去ることになった郡司に、華瑠は交換した連絡先を消すべきか尋ねた。これに郡司は、「良ければ、消さずにまた連絡して」「仕事じゃない、友だちとして」と伝え、2人は仕事上の関係から“友だち”に。

そしてラストシーン、華瑠が郡司の車いすを押し、このままハッピーエンドで終了…と思われたが、2人の正面から“ある人物”が歩いてきた。

その人物とすれ違った郡司は驚愕の表情で振り返るも、華瑠から「どうかしましたか？」と尋ねられると、「いや、何でもない」と再び前に進み始める。

しかしその直後、郡司たちとすれ違った人物の顔にクローズアップされるとその人物はまさかの…!?こうして本作は不穏を残す意外な幕引きとなっていた。