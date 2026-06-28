日本代表、ブラジルとの大一番で白色の2ndユニフォームを今大会初着用!! GLではすべて青色の1stを着用
日本代表は現地時間29日に決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。FIFA(国際サッカー連盟)は同試合で着用するユニフォームを発表し、日本は今大会初めて白色の2ndユニフォームを着用して試合に臨むこととなった。
初戦オランダ戦、第2節チュニジア戦、第3節スウェーデン戦と日本は青色の1stユニフォームを着用していた。オランダに2-2で引き分けると、続くチュニジア戦で4-0の勝利を収めて今大会初白星。そして、スウェーデン戦を1-1で引き分け、2位でのグループリーグ突破を決めていた。
白色の2ndユニフォームを着用するのは、今年3月28日に行われた国際親善試合スコットランド戦以来。日本代表のユニフォームの売れ行きは好調で、特に2ndユニフォームは品薄の状態が続いており、完売の店舗が続出したことが報じられている。
なお、日本はシャツ、パンツ、ソックスの組み合わせが「白-黒-黒」となり、ブラジルは「黄ー青-白」の組み合わせで試合に臨むこととなる。
初戦オランダ戦、第2節チュニジア戦、第3節スウェーデン戦と日本は青色の1stユニフォームを着用していた。オランダに2-2で引き分けると、続くチュニジア戦で4-0の勝利を収めて今大会初白星。そして、スウェーデン戦を1-1で引き分け、2位でのグループリーグ突破を決めていた。
なお、日本はシャツ、パンツ、ソックスの組み合わせが「白-黒-黒」となり、ブラジルは「黄ー青-白」の組み合わせで試合に臨むこととなる。